La Joaqui y Luck Ra: por qué se separaron y el escándalo de la infidelidad en Madrid que sacudió al espectáculo argentino

A fines de julio de 2026, La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de su relación de dos años mediante un comunicado conjunto en redes sociales, hablando de “deseos de un futuro y etapas distintas” antes que de desamor.

Sin embargo, la versión oficial pronto quedó cuestionada: Yanina Latorre aseguró que en realidad fue él quien la dejó, y que la ruptura ocurrió durante un viaje de la cantante a Madrid.

Días después, el escándalo escaló cuando el periodista español Roberto Antolín sostuvo en Mitre Live que Luck Ra habría mantenido una relación paralela con una mujer que vive en Madrid mientras aún estaba en pareja con La Joaqui, vinculando sus frecuentes viajes a esa ciudad con la supuesta relación.

Luck Ra salió a desmentir los rumores de infidelidad (incluidos los que lo vinculaban con Tuli Acosta) a través de De Brito, mientras que La Joaqui, entre lágrimas en distintos programas de televisión, insistió en que en la ruptura no hubo infidelidad, maltrato ni toxicidad, sino un timing que no coincidió, pidiendo además que dejaran de atacar a terceros en redes.

La Joaqui reapareció con una nueva actitud y Luck Ra se hartó de todo: "Se me están hinchando las..." La Joaqui reapareció con una nueva actitud y Luck Ra se hartó de todo (captura de América TV e Instagram) A tres semanas de confirmar la ruptura, La Joaqui fue en la Gala de la revista Para Ti con una renovada actitud que tomó por sorpresa a todos. Lejos del dolor, la referente del RKT dejó en claro que la etapa de duelo quedó en el pasado. “Estoy increíble y hoy me levanté muy bonita. No es por presumir. Es una buena temporada para Escorpio”, lanzó escudada en el humor ante la cámara de Desayuno Americano. Leé la nota completa

De Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani a Stephanie Demner y la Joaqui: los looks de los famosos en una noche de gala Mirtha Legrand, Mariana Fabbiani, Stephanie Demner y La Joaqui en la gala de una revista (Fotos: Movilpress). La alfombra roja se convirtió en el epicentro absoluto de la moda con un despliegue impactante de tendencias, elegancia y presencias destacadas. La mítica Mirtha Legrand encabezó la velada como la máxima figura de la gala de Para Ti, acompañada por referentes del espectáculo como Mariana Fabbiani, Araceli González, Romina Gaetani, Nequi Galotti y Anita Espasandín, quienes deslumbraron con propuestas de alta costura. El evento también dio espacio a los romances del momento: Lolo Poggio posó junto a Nick Sícaro tras confirmar recientemente su noviazgo. Completaron la deslumbrante concurrencia figuras como Cami Mayan, Stephanie Demner, La Joaqui, Eva Bargiela, Mora Bianchi, Valentina Salezi, Barbie Simons y Benicio Gravier. Leé la nota completa

Qué dijo La Joaqui sobre el video de Luck Ra con Tuli Acosta Foto: Instagram (@lajoaqui y @luckra) La Joaqui dejó en claro que el romance con Luck Ra es cosa del pasado. Durante la gala de Para Ti, la cantante fue abordada por la prensa y recibió una pregunta directa sobre su presente sentimental después de la separación del artista cordobés. El momento quedó registrado en un video que posteriormente se pudo ver en las redes sociales de Paparazzi, donde se escucha el breve pero contundente intercambio entre la artista y los periodistas. Leé la nota completa

Luck Ra, furioso por la filtración del video con Tuli Acosta: “Si querés, la próxima vez...” Tuli Acosta, La Joaqui y Luck Ra Fuente: Instagram Luck Ra hizo un descargo por un vdeo que lo muestra junto a Tuli Acosta en un hotel. Las imágenes se viralizaron rápidamente y desataron una ola de comentarios sobre el tipo de vínculo que los une, justo cuando todavía resuenan las repercusiones de la reciente separación del cordobés y La Joaqui. Frente a los comentarios y las críticas que surgieron en TikTok, el intérprete de “La morocha” decidió responder de manera directa y con tono irónico a uno de los usuarios: “Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso, que estés bien”. Leé la nota completa

La Joaqui reveló cómo atraviesa su duelo y anunció un nuevo show: “Se me volaron los patitos” La Joaqui La Joaqui se comunicó con sus seguidores a través de un audio en su canal de difusión de Instagram. Con la voz todavía tomada por la emoción, la cantante hizo referencia por primera vez de manera directa a cómo atraviesa el momento posterior a su separación de Luck Ra. “Hola, manga de preciosos. Hace mucho no hablamos. Estuve desquiciada. Se me volaron un poco los patitos, pero ya volví”, lanzó la artista. Y sumó, entre risas, una explicación tan disparatada como efectiva: “Ah, Mercurio retrógrado me mató. Me imagino que ustedes también. Mucho movimiento lunar”. Leé la nota completa

Luck Ra volvió a hablar de su separación de La Joaqui con una inesperada indirecta musical: “Que seas muy feliz” Luck Ra volvió a referirse a su separación de La Joaqui y lo hizo a través de la música. A pocos días de que ambos confirmaran el final de su relación, el cantante cordobés compartió dos videos en sus redes sociales y uno de ellos rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La publicación más llamativa fue difundida por la cuenta de X de El Ejército de LAM y muestra a Luck Ra interpretando frente a cámara una estrofa de su canción “Ojalá”. Leé la nota completa

Aseguran que Luck Ra ya tiene un nueva novia tras separarse de La Joaqui Foto: Instagram (@luckra y @lajoaqui) La ruptura de Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusiones. A varias semanas de que se conociera el final de la relación, apareció una nueva versión que podría cambiar por completo el escenario alrededor de la separación: desde España aseguran que el cantante habría mantenido un vínculo con otra mujer mientras todavía estaba en pareja. La información fue revelada por el periodista español Roberto Antolín durante una conversación con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Según explicó, estuvo investigando los movimientos del artista en Madrid y recibió información sobre los motivos de sus frecuentes estadías en la capital española. Leé la nota completa

En quién se refugió Tuli Acosta en medio del escándalo con Luck Ra y La Joaqui Tuli Acosta será la invitada especial de Fuerza Bruta (Foto: Instagram) Tuli Acosta decidió bajar un cambio y poner distancia de la tormenta mediática que la tiene como protagonista involuntaria. En medio de los rumores que la señalan como tercera en discordia en la ruptura de Luck Ra y La Joaqui, la influencer eligió un fin de semana en las sierras cordobesas para recomponerse junto a los suyos. A través de sus historias de Instagram, Tuli mostró postales de una escapada a Santa Rosa de Calamuchita, donde se hospedó en una cabaña rodeada de montañas. Las imágenes reflejan un clima relajado: mesas al aire libre, reposeras sobre el pasto y un grupo numeroso compartiendo un almuerzo a pleno sol, lejos de los flashes y la polémica que la rodea desde hace semanas. Leé la nota completa

¡Furioso! Qué ventiló Luck Ra sobre La Joaqui y Tuli Acosta Tuli Acosta, La Joaqui y Luck Ra. La separación de Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusión. En medio de las especulaciones y las críticas que recibió durante los últimos días, el cantante decidió hablar y pidió que respeten el momento personal que atraviesa. A través de sus historias de Instagram, Luck Ra aseguró que quiere atravesar la separación de manera tranquila, privada y en paz, y aprovechó la oportunidad para responder a los distintos comentarios que circularon sobre su vida sentimental. Leé la nota completa