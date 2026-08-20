El fenómeno japonés Babymetal confirmó su regreso a la Argentina con un show programado para el 1 de diciembre en el Movistar Arena.

La banda, referente mundial del kawaii metal, promete una noche cargada de energía, innovación y una puesta en escena impactante para sus fanáticos locales.

En esta segunda visita al país, el trío liderado por Su-Metal, Moametal y Momometal presentará su más reciente trabajo, “Metal Forth (Deluxe edition)”, lanzado en junio y disponible tanto en plataformas digitales como en vinilo con un diseño zoetrope que destaca por su originalidad visual.

Babymetal

Entradas: ubicaciones y precios Babymetal en Argentina 2026

Las entradas están disponible en la página de Movistar Arena con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander.

Ubicaciones y precios Babymetal

El éxito global de “Metal Forth” y los récords de Babymetal

El nuevo álbum de Babymetal marcó un hito en la historia de la banda al alcanzar el puesto #9 del Billboard 200, convirtiéndose en el primer grupo liderado íntegramente por artistas japoneses en ingresar al Top 10 de Estados Unidos. En su primera semana, el disco sumó más de 200 millones de reproducciones globales y vendió 36.000 unidades equivalentes.

El impacto internacional se reflejó también en otras plataformas: debutó en el puesto #10 del Top Album Debut de Spotify en Estados Unidos y llegó al #2 en descargas de iTunes en ese país. En Japón, lideró el ranking Oricon Rock y el chart de álbumes digitales, además de ubicarse tercero en el ranking general de Oricon.

En Europa, “Metal Forth” logró el Top 10 en Alemania, superando marcas anteriores de la banda, y se metió en el Top 20 del Reino Unido, además de obtener sus mejores posiciones históricas en Países Bajos y Francia.

La gira mundial y el desembarco en Latinoamérica

El “Babymetal World Tour” arrancará en San Diego y recorrerá Norteamérica hasta el 3 de octubre, cuando cierre en Sacramento. Luego, la banda desembarcará en Latinoamérica con fechas confirmadas en Brasil, Argentina, Chile, Perú y México, marcando así su segunda visita a la región y renovando el vínculo con sus fans sudamericanos.

BABYMETAL WORLD TOUR 2026: todas las fechas y ciudades de su gira mundial

EUROPA

12 de mayo: O2 Academy — Glasgow, Reino Unido

13 de mayo: O2 Academy — Manchester, Reino Unido

15 de mayo: O2 Academy Brixton — Londres, Reino Unido

16 de mayo: O2 Academy Brixton — Londres, Reino Unido

18 de mayo: Zenith — París, Francia

20 de mayo: AFAS Live — Ámsterdam, Países Bajos

22 de mayo: Verti Music Hall — Berlín, Alemania

23 de mayo: Palladium — Colonia, Alemania

25 de mayo: Forest National — Bruselas, Bélgica

27 de mayo: Arena — Viena, Austria

29 de mayo: Fabrique — Milán, Italia

31 de mayo: Razzmatazz — Barcelona, España

1 de junio: Riviera — Madrid, España

NORTEAMÉRICA

18 de agosto: The Fillmore — Charlotte, Estados Unidos

20 de agosto: MGM Music Hall — Boston, Estados Unidos

21 de agosto: The Anthem — Washington D.C., Estados Unidos

23 de agosto: Terminal 5 — Nueva York, Estados Unidos

24 de agosto: Terminal 5 — Nueva York, Estados Unidos

26 de agosto: History — Toronto, Canadá

28 de agosto: Aragon Ballroom — Chicago, Estados Unidos

30 de agosto: Myth Live — Minneapolis, Estados Unidos

1 de septiembre: Fillmore Auditorium — Denver, Estados Unidos

3 de septiembre: The Complex — Salt Lake City, Estados Unidos

5 de septiembre: WAMU Theater — Seattle, Estados Unidos

8 de septiembre: Warfield Theatre — San Francisco, Estados Unidos

9 de septiembre: Warfield Theatre — San Francisco, Estados Unidos

11 de septiembre: YouTube Theater — Los Ángeles, Estados Unidos

12 de septiembre: YouTube Theater — Los Ángeles, Estados Unidos

LATINOAMÉRICA