El fenómeno japonés Babymetal confirmó su regreso a la Argentina con un show programado para el 1 de diciembre en el Movistar Arena.
La banda, referente mundial del kawaii metal, promete una noche cargada de energía, innovación y una puesta en escena impactante para sus fanáticos locales.
En esta segunda visita al país, el trío liderado por Su-Metal, Moametal y Momometal presentará su más reciente trabajo, “Metal Forth (Deluxe edition)”, lanzado en junio y disponible tanto en plataformas digitales como en vinilo con un diseño zoetrope que destaca por su originalidad visual.
Entradas: ubicaciones y precios Babymetal en Argentina 2026
Las entradas están disponible en la página de Movistar Arena con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander.
El éxito global de “Metal Forth” y los récords de Babymetal
El nuevo álbum de Babymetal marcó un hito en la historia de la banda al alcanzar el puesto #9 del Billboard 200, convirtiéndose en el primer grupo liderado íntegramente por artistas japoneses en ingresar al Top 10 de Estados Unidos. En su primera semana, el disco sumó más de 200 millones de reproducciones globales y vendió 36.000 unidades equivalentes.
El impacto internacional se reflejó también en otras plataformas: debutó en el puesto #10 del Top Album Debut de Spotify en Estados Unidos y llegó al #2 en descargas de iTunes en ese país. En Japón, lideró el ranking Oricon Rock y el chart de álbumes digitales, además de ubicarse tercero en el ranking general de Oricon.
En Europa, “Metal Forth” logró el Top 10 en Alemania, superando marcas anteriores de la banda, y se metió en el Top 20 del Reino Unido, además de obtener sus mejores posiciones históricas en Países Bajos y Francia.
La gira mundial y el desembarco en Latinoamérica
El “Babymetal World Tour” arrancará en San Diego y recorrerá Norteamérica hasta el 3 de octubre, cuando cierre en Sacramento. Luego, la banda desembarcará en Latinoamérica con fechas confirmadas en Brasil, Argentina, Chile, Perú y México, marcando así su segunda visita a la región y renovando el vínculo con sus fans sudamericanos.
BABYMETAL WORLD TOUR 2026: todas las fechas y ciudades de su gira mundial
EUROPA
- 12 de mayo: O2 Academy — Glasgow, Reino Unido
- 13 de mayo: O2 Academy — Manchester, Reino Unido
- 15 de mayo: O2 Academy Brixton — Londres, Reino Unido
- 16 de mayo: O2 Academy Brixton — Londres, Reino Unido
- 18 de mayo: Zenith — París, Francia
- 20 de mayo: AFAS Live — Ámsterdam, Países Bajos
- 22 de mayo: Verti Music Hall — Berlín, Alemania
- 23 de mayo: Palladium — Colonia, Alemania
- 25 de mayo: Forest National — Bruselas, Bélgica
- 27 de mayo: Arena — Viena, Austria
- 29 de mayo: Fabrique — Milán, Italia
- 31 de mayo: Razzmatazz — Barcelona, España
- 1 de junio: Riviera — Madrid, España
NORTEAMÉRICA
- 18 de agosto: The Fillmore — Charlotte, Estados Unidos
- 20 de agosto: MGM Music Hall — Boston, Estados Unidos
- 21 de agosto: The Anthem — Washington D.C., Estados Unidos
- 23 de agosto: Terminal 5 — Nueva York, Estados Unidos
- 24 de agosto: Terminal 5 — Nueva York, Estados Unidos
- 26 de agosto: History — Toronto, Canadá
- 28 de agosto: Aragon Ballroom — Chicago, Estados Unidos
- 30 de agosto: Myth Live — Minneapolis, Estados Unidos
- 1 de septiembre: Fillmore Auditorium — Denver, Estados Unidos
- 3 de septiembre: The Complex — Salt Lake City, Estados Unidos
- 5 de septiembre: WAMU Theater — Seattle, Estados Unidos
- 8 de septiembre: Warfield Theatre — San Francisco, Estados Unidos
- 9 de septiembre: Warfield Theatre — San Francisco, Estados Unidos
- 11 de septiembre: YouTube Theater — Los Ángeles, Estados Unidos
- 12 de septiembre: YouTube Theater — Los Ángeles, Estados Unidos
LATINOAMÉRICA
- 22 de noviembre: Allianz Parque (Festival) — San Pablo, Brasil
- 24 de noviembre: Autódromo de Interlagos — San Pablo, Brasil
- 27 de noviembre: Movistar Arena — Santiago, Chile
- 1 de diciembre: Movistar Arena — Buenos Aires, Argentina
- 5 de diciembre: Royal Center — Bogotá, Colombia
- 8 de diciembre: Arena Costa Verde — Lima, Perú
- 12 de diciembre: Estadio Fray Nano — Ciudad de México, México