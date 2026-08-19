De La Rose, una de las figuras jóvenes que viene revolucionando la escena urbana latina, regresa a Buenos Aires para reencontrarse con su público argentino y presentar en vivo una propuesta que combina reguetón, sensualidad y una identidad artística cada vez más consolidada.

La cita será el próximo 4 de octubre en el C Art Media. Las entradas saldrán a la venta a partir del 21 de agosto a las 14:00 a través de AllAccess.

De La Rose en Buenos Aires: la nueva referente del reguetón llega al C Art Media (Foto de prensa)

La cantante y compositora puertorriqueña, nacida en 2001, comenzó a construir su camino en la música en 2021 y rápidamente se posicionó como una de las referentes femeninas más influyentes de la nueva generación. Su meteórico crecimiento la llevó a colaborar con referentes de la industria como Omar Courtz, Jhayco, Mora, Rauw Alejandro, Jay Wheeler, Luar La L, Rels B, Ryan Castro y Dei V.

Con éxitos como “¿Qué vas a hacer hoy?”, “Kyoto”, “WYA Remix Red”, “444 (Remix)” y “Nubes”, De La Rose consolidó un repertorio marcado por una interpretación melódica, letras directas y una fuerte personalidad que traspasa fronteras.

Este reencuentro con la audiencia local llega en un momento bisagra de su carrera: la boricua acaba de lanzar Mi Carpe Diem, un EP de seis canciones junto a figuras como Rels B, Ryan Castro, Hades66 y Dei V, que refleja la evolución de su sonido y su visión del género.

Con una carrera en plena expansión, De La Rose desembarcará en el escenario porteño con el Tu Vaquerita Reggaetonera World Tour para reafirmar por qué es la voz del momento.