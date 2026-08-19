Los beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) de ANSES reciben en septiembre de 2026 un aumento del 2,11%, de acuerdo con la actualización mensual de los haberes previsionales.

Además, como la PUAM es inferior a la jubilación mínima, sus titulares reciben el bono extraordinario de $70.000 en su totalidad.

Cuánto cobra la PUAM de ANSES en septiembre de 2026

Con el aumento del 2,11%, la PUAM queda en $342.906,55. Al sumar el bono de $70.000, el monto total que reciben sus beneficiarios asciende a:

PUAM: $342.906,55Bono: $70.000Total a cobrar: $412.906,55

El incremento de septiembre se calcula a partir de la variación del índice de inflación correspondiente a julio, que fue del 2,1%. Para la actualización de los haberes se considera el porcentaje con dos decimales.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre

Estos son los principales haberes previsionales correspondientes a septiembre de 2026:

PUAM de ANSES en septiembre 2026 (Foto creada con IA)

Cómo se paga el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios y se acredita junto con los haberes correspondientes.

El monto completo está destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, PUAM y pensiones no contributivas.

En el caso de quienes tienen haberes superiores a la mínima, el bono se entrega de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $498.633,20.

Cuándo se cobra la PUAM en septiembre

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de las jubilaciones mínimas. El pago se realiza durante la segunda y tercera semana de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.