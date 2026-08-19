Desde La Casa de los Famosos México, Flor Vigna lanzó una explosiva versión sobre Nico Occhiato y Cande Ruggeri que hizo opinar hasta a Barbie Vélez.
La participante del reality contó que Cande se le habría metido en la cama a su entonces novio, Nico Occhiato, durante un viaje que hicieron muchos años atrás a Disney.
La versión se replicó con fuerza en los medios y Ruggeri inmediatamente negó todo en un video que compartió en Instagram. Mientras tanto, Yanina Latorre apuntó en SQP que la historia habría sido al revés: Nico le habría tirado onda a Cande durante ese viaje, pese a estar de novio con Vigna.
Con la picardía que la caracteriza, Nazarena Vélez abordó el escándalo en Storytime, el programa de Bondi Live que comparte con Barbie Vélez y Alejandra Maglietti, y puso en escena a su hija, quien terminó su amistad con Cande por una presunta traición amorosa.
QUÉ DIJO BARBIE VÉLEZ DE CANDE RUGGERI: ¿LA CREE CAPAZ DE METERSE CON UN NOVIO AJENO?
Nazarena Vélez: -Es raro decir una cosa así después de tantos años. Barbie finge demencia, ¡opiná! Barbie fue muy amiga de Cande.
Barbie Vélez: -No tengo nada para decir. Los estoy leyendo (chat), pero no quiero colgarme de algo que no tengo nada que ver. Sería una falta de respeto. Hay otras personas involucradas, muchas personas involucradas. Me parecería desubicado de mi parte colgarme y decir “yo creo...”.
Nazarena Vélez: -Pero vos sí fuiste muy amiga de Cande.
Barbie Vélez: -Sí, sí.
Nazarena Vélez: -¿La creés capaz de una cosa así?
Barbie Vélez: -No, ni idea. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué te pasa, “Ángela” de Brito? Yo también estoy como espectadora, cuando lo vi no lo podía creer, todo lo que estaba viendo.
Nazarena Vélez: -¿No lo podías creer?
Barbie Vélez: -Lo que estaba viendo. Todo lo que se desató. Flor Vigna, todo...
Alejandra Maglietti: -Se puso incómoda.
Barbie Vélez: -No, nada. Está todo bien.
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POR QUÉ SE PELEARON BARBIE VÉLEZ Y CANDE RUGGERI
Barbie Vélez y Cande Ruggeri se pelearon a comienzos de enero de 2017, durante unas vacaciones en Punta del Este.
El quiebre de su estrecha amistad ocurrió por un entredicho relacionado con un hombre que le gustaba a Barbie y por quien Cande, a sabiendas de los sentimientos de su amiga, habría mostrado interés.