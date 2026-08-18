La memoria de Florencia Vigna (32) se volvió a activar y dejó mal parada a Candela Ruggeri (34), tras revelar cómo intentó seducir a uno de sus novios.

“Un novio había ido a Disney. Habíamos ido los dos por diferentes temporadas que te llevaba a una empresa de quinceañeras. Y había una chica llamada Candela Ruggieri que siempre me trataba re bien a mí, re divina. Y él fue con ella. Yo cero celosa porque mi novio era un amor en ese momento”, contó dentro de La Casa de los Famosos México.

Hasta que detonó la bomba: “Y cuando vuelve, me dijo: ‘te voy a decir algo, pero no seas tan con bolú de decirle. Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo, ya fue’”.

Cande Ruggeri (Foto: Movilpress)

“A las dos semanas me tocó una acción de yogurt y fuimos las dos. Con mi novio le decíamos la merecedora. Siempre me quedé con ganas de decirle... Y me dolió un montón porque no éramos amigas, pero sí teníamos química”, lamentó.

El palito a Cande Ruggeri y el involucrado

En ese punto, Flor miró a cámara y advirtió: “Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que te le tiraste a mi novio en ese entonces”.

Nico Occhiato en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

“Según mi novio no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí”, siguió.

Al final, Flor Vigna dio a entender que el novio que Candelaria Ruggeri le quiso icardear a fue Nicolás Occhiato: “Eso fue cuando tenía 20 años″.

Hoy en día Cande es mamá de Vita junto a Nicolás Maccari, su esposo, mientras que Nico está en pareja con Flor Jazmín Peña y Vigna está soltera.