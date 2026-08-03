Cande Ruggeri volvió a sorprender en las redes sociales, aunque esta vez no fue con una postal de su presente, sino con un viaje al pasado. La modelo compartió en sus historias de Instagram una serie de fotos inéditas de su propia infancia, y las comparó con imágenes recientes de su hija Vita.

El resultado dejó a todos boquiabiertos: el parecido entre madre e hija es asombroso.

A tres años de haberse convertido en mamá, Ruggeri decidió abrir el álbum familiar y mostrar detalles de su niñez que hasta ahora eran desconocidos para sus seguidores. En una de las postales, se la ve de bebé con un primer plano que remite directamente a los rasgos actuales de Vita, fruto de su relación con Nicolás Maccari.

La postal etiquetada "Mami" y "Vitu" mostró el parecido en la mirada de madre e hija desde muy chiquitas. Fuente: Instagram

Los ojos celestes y las facciones marcadas de ambas se convirtieron rápidamente en el centro de atención de la publicación.

En otra de las historias, la modelo eligió una imagen de su niñez en la que aparece sonriente, con un vestido de jean y un sombrero, y la acompañó con una foto de Vita abrazando a su perro. Sobre esa comparación, Ruggeri escribió: “No puede ser lo idénticas que son”, junto a un emoji de enamorado, dejando en claro que ni ella misma podía creer semejante parecido genético.

Cande Ruggeri comparó una foto de su infancia con una imagen de Vita y su perro, y remarcó el increíble parecido entre ambas. Fuente: Instagram

La repercusión entre sus seguidores fue inmediata: los comentarios se llenaron de mensajes que destacaron no solo el parecido físico entre madre e hija, sino también la expresión y la mirada que ambas comparten. Desde el nacimiento de Vita, Cande mantiene una presencia activa en sus redes, donde suele compartir distintos momentos de la vida familiar, aunque en esta oportunidad eligió hacer un repaso especial por su propia historia para mostrar cómo el parecido trasciende las generaciones.

EL VÍNCULO ENTRE CANDE RUGGERI Y SU HIJA VITA

Desde que se convirtió en madre, la modelo suele compartir en Instagram distintos momentos junto a Vita, aunque siempre marcando ciertos límites en la exposición pública de la nena.

Cande Ruggeri junto a Vita en una de las postales que suele compartir con sus seguidores. Fuente: Instagram

Esta vez, sin embargo, el foco no estuvo puesto en el presente de la beba, sino en el pasado de la propia Cande, generando una conexión emotiva entre dos etapas separadas por más de dos décadas.

LAS FOTOS QUE CANDE RUGGERI GUARDABA DE SU NIÑEZ

Las imágenes rescatadas para la comparación no eran parte del contenido habitual que la modelo suele mostrar en sus redes, sino postales guardadas de su álbum personal. Esa decisión de exponer material inédito de su infancia fue justamente lo que generó mayor sorpresa entre sus seguidores, que remarcaron el parecido no solo en los rasgos, sino también en las poses y expresiones de ambas.