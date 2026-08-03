La emoción volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada cuando Sol Abraham protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la edición. En medio de una gala cargada de tensión por la competencia, la participante aprovechó unos minutos al aire para enviarle un mensaje muy especial a su hija, Delfi, que estaba celebrando su cumpleaños.

Visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, Sol tomó la palabra frente a Santiago del Moro, sus compañeros y los televidentes: “Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija”, expresó apenas comenzó a hablar, dejando en evidencia cuánto le pesa la distancia con su familia desde que ingresó al reality de Telefe.

La participante reconoció que la maternidad es el aspecto que más le cuesta sobrellevar dentro del aislamiento: “Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho”, confesó con la voz entrecortada.

Foto: Captura (Telefe)

En uno de los pasajes más movilizantes de su mensaje, Sol reveló que mantiene intacta la promesa que le hizo a su hija antes de entrar a Gran Hermano: “Quiero desearle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí”, afirmó.

Luego redobló la apuesta y dejó en claro cuál es su gran objetivo dentro del programa: “Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo que se lo prometí”.

“Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo”, concluyó la jugadora, quebrándose por completo al aire.

Foto: Captura (Telefe)

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EL DESCONSOLADO LLANTO DE SOL ABRAHAM AL ENTERARSE QUE CINZIA FRANCISCHIELLO NO VOLVERÁ A GRAN HERMANO

Una gala cargada de emoción se vivió en Gran Hermano: Generaciòn Dorada cuando la voz del reality les comunicó a los participantes que Cinzia Francischiello no podrá regresar a la casa luego del accidente que sufrió mientras en la casa.

La noticia generó un profundo impacto entre los jugadores, pero quien más sintió el duro golpe fue Sol Abraham, que rompió en llanto al enterarse de que su amiga quedó definitivamente fuera de competencia: “Quiero mandarle un beso muy grande a Cin, que fue mi compañera acá desde el primer día, que la quiero muchísimo y que lamento mucho lo que le pasó”, dijo, completamente quebrada.

La participante también recordó cómo ocurrió el accidente y admitió que jamás imaginó que las consecuencias serían tan importantes: “Fue una mala suerte. Estábamos bailando como todas las mañanas cuando Gran Hermano nos pone música y pensé que no era tan grave”, confesó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin poder contener el llanto, Sol dejó en claro cuánto significaba Cinzia para ella dentro de la competencia: “La voy a extrañar mucho y para mí me va a hacer mucha falta”, atinó a decir.

Y cerró, a flor de piel y con lágrimas en los ojos: "Yo soñaba con llegar a la final con ella y nada... es algo más que tengo que superar en este juego".