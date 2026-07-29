La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva y explosiva gala de nominación que dejó a nueve participantes en placa, en una semana en la que las anulaciones de votos cambiaron por completo el tablero.

Los participantes que quedaron nominados y deberán enfrentarse al voto del público son: Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Campanita, Solange “Sol” Abraham, Juanicar, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Pietro.

De esta manera, el público deberá votar a sus favoritos para que continúen en competencia hasta la próxima gala de eliminación que será el lunes. Ese día se conocerá quién se convertirá en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Foto: Captura (Telefe)

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GRAN HERMANO APLICÓ UNA DURÍSIMA SANCIÓN COLECTIVA POR COMPLOT Y ANULÓ VOTOS: “NO ME OBLIGUEN A TOMAR MEDIDAS MÁS SEVERAS”

La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó un nuevo pico luego de que la producción detectara reiteradas infracciones al reglamento por parte de los participantes. En una gala cargada de expectativa, la voz del reality comunicó una severa sanción colectiva tras comprobar que varios jugadores incurrieron en complots e intentaron inducir el voto, una de las prácticas expresamente prohibidas por las reglas del juego.

"Hay algo que tengo muy claro, porque puedo comprender que en estas instancias de la competencia la casa viva un clima de mayor tensión y aumente la rivalidad entre ustedes. Pero nada justifica apelar a recursos prohibidos por el reglamento para obtener ventajas“, comenzó el duro comunicado.

Luego, la advertencia fue todavía más contundente: "Siempre voy a proteger el juego limpio e impedir el complot o la inducción de votos. En estos últimos días registré numerosas conversaciones entre varios participantes, quienes sin ningún tipo de disimulo procuraban acordar votos para perjudicar a uno o más compañeros“, señaló la voz de Gran Hermano.

Foto: Captura (Telefe)

Como consecuencia, llegó una de las decisiones más fuertes de la gala: "Por lo tanto, les anuncio que todas aquellas nominaciones viciadas de irregularidades fueron anuladas“, anunció, dejando a los jugadores completamente sorprendidos.

Pero eso no fue todo. La producción también hizo foco en un caso particular relacionado con la nominación espontánea. "Uno de ustedes realizó la nominación espontánea. Sin embargo, esa persona incumplió una regla esencial: mantener silencio.En más de una ocasión, mediante diversos compañeros, reveló de manera burda, grosera diría yo, sus votos. De más está decir que también quedaron sin efecto“, sentenció.

“Nada justifica apelar a recursos prohibidos por el reglamento para obtener ventajas“.

Tras confirmar las irregularidades, llegó el castigo que afectará a todos los participantes por igual: "Debido a esa desobediencia generalizada, voy a aplicar una sanción colectiva. Mi decisión es la siguiente: esta semana jugarán por el 50% del presupuesto“, anunció.

Antes de despedirse, Gran Hermano dejó una última advertencia que encendió las alarmas dentro de la casa: "Espero que jueguen limpio y que no recurran a actitudes antirreglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas. Muchas gracias“, cerró, tajante.