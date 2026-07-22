La llegada de los exjugadores a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada no solo sacudió la estrategia del juego, sino que también despertó sentimientos inesperados. En las últimas horas, Sebastián Cola sorprendió al revelar que siente atracción por Juan Pablo “Devi” De Vigili, quien reingresó al reality como invitado especial.

La confesión ocurrió durante el streaming del ciclo de Telefe, donde el participante se mostró completamente descolocado por lo que está viviendo dentro de la casa: “No me quiero distraer, no me puedo distraer. ¿Por qué el amor siempre viene a cag... la vida? No, amor no, pará... Ya dije amor, no. No es amor. Me gusta, punto”.

Lejos de afirmar que se trata de un enamoramiento, Cola intentó encontrarle una explicación a lo que le está pasando: “¿Será el aislamiento? Puede ser. Hay que echarle siempre la culpa al aislamiento. Pero me gusta alguien. Siempre la gente que me gusta no gusta de mí”.

Foto: Captura (Telefe)

“Podemos llegar a ser grandes amigos, pero me tiene que dejar de gustar. Esto va a ser pasajero. Como un amor de verano. De todas las personas, creo que con la que más desarrollé, con la que más hablé y con la que más confianza tengo es con él. Es el más parecido a mí, el que mejor me cae”, siguió.

Finalmente, decidió ponerle nombre y apellido a la persona que le robó la atención dentro del reality: “Es oficial, me gusta alguien, me gusta Devi. Es tremendo. Nunca me imaginé que esto podía pasarme”, cerró, con humor.

Devi de Gran Hermano. Foto: Ciudad Magazine/Movilpress.

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LA REACCIÓN DE LUANA FERNÁNDEZ AL RECIBIR LA VISITA SORPRESA DE FABIO AGOSTINI EN GRAN HERMANO: “YO SIEMPRE VUELVO”

La gala de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo uno de los momentos más emotivos de la noche con el regreso sorpresa de Fabio Agostini, el campeón de La Casa de los Famosos que ya había visitado el reality de Telefe y había mantenido un acercamiento amoroso con Luana Fernández.

Con humor, Fabio rememoró cómo estaban las cosas cuando él formó parte del juego: “La última vez que vine aquí estaban con 0% de presupuesto semanal, no tenían ni comida”, bromeó, desatando las risas de los jugadores.

Pero el instante más esperado llegó cuando decidió dirigirse especialmente a Luana Fernández, que celebraba un nuevo cumpleaños dentro de la casa: “¡Luanita, feliz cumpleaños! ¡Estoy de vuelta! Volví, yo siempre vuelvo”, atinó a decir, ante la sorpresa de la joven que lo escuchó detrás de una puerta.

¿Nacerá una nueva pareja en Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)