A casi un mes y medio de la trágica muerte de Gaspi, el influencer y youtuber que perdió la vida en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, su mamá, Michelle, volvió a emocionar a sus seguidores con un profundo homenaje dedicado a su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer publicó un carrusel con varias fotografías inéditas que retratan distintos momentos compartidos junto al creador de contenido, desde su infancia hasta imágenes más recientes que reflejan el estrecho vínculo que los unía.

Entre las postales se pudo ver una tierna imagen en la que madre e hijo aparecen abrazados y sonriendo al aire libre, además de otra tomada cuando Gaspi era apenas un bebé, descansando en brazos de Michelle. El álbum también incluyó otros recuerdos familiares que hoy se transformaron en un refugio para atravesar el inmenso dolor de la pérdida.

Foto: Instagram (@lamamudegaspi)

Pero, sin dudas, lo que más conmovió fue el texto que acompañó una de las imágenes. Con palabras cargadas de amor y tristeza, Michelle abrió su corazón y reflejó cómo transita el duelo desde la inesperada partida de su hijo: “No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo, mi pimpollo”.

El mensaje rápidamente generó una profunda repercusión en las redes sociales. En pocas horas, la publicación reunió miles de “Me Gusta” y una catarata de comentarios de seguidores, amigos y usuarios de distintos países, quienes le enviaron palabras de aliento y acompañamiento a la familia.

Foto: Instagram (@lamamudegaspi)

Foto: Instagram (@lamamudegaspi)

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MARIO PERGOLINI RECORDÓ A GASPI POR SU INSPIRACIÓN EN CQC: “LE PONÍA CREATIVIDAD”

La muerte de Gaspi a sus 23 años en Brasil conmocionó a Mario Pergolini (61), quien ya venía sensibilizado por el fallecimiento de Carlos Alberto el Indio Solari.

“Lo que me puso mal fue lo de Gaspi. La verdad que me mató ayer”, comenzó el conductor de Otro Día Perdido sobre el trágico final del youtuber Gaspar Prim Díaz.

“Habíamos hablado un montón de veces porque él tenía una cosa con Caiga, usaba el traje y todo eso. Siempre me decía, sobre todo en su primera etapa, ‘hay que volver a hacer lo que hacías antes’. Y yo le decía que no había forma“, blanqueó en Vorterix.

Gaspi (Foto: Instagram @gaspipd)

Luego lo elogió: “Cada vez que veía alguno de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía como una creatividad súper interesante”.

En referencia a la juventud y la desgracia de Gaspi, Mario enfatizó: “Fue tremendo. Golpea por todos lados”. Y cerró: “Y estúpido también realmente. Porque dos helicópteros que chocan en el aire... Hay que tener una mala suerte...”.