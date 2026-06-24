El 14 de junio, Gaspar Prim (23) perdió la vida en una tragedia aérea en Brasil. El helicóptero en el que volaba junto a su amigo y director, Lucas Vignale, impactó en el aire contra otra aeronave, provocando el fallecimiento de ambos.

Impactado por la pérdida y en pleno duelo, Federico, el hermano mayor de Gaspi, abrió su corazón en Instagram y le dedicó un desgarrador mensaje.

“Te llevaste mi alma”: el desgarrador mensaje del hermano de Gaspi tras su trágica muerte

“Gracias por ser el amor de mi vida, te llevaste mi alma, nanito. Te amo por siempre”, escribió Federico con el corazón roto, reflejando el dolor de toda una comunidad de seguidores que hoy despide al creador de contenido.

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)

La publicación fue acompañada por numerosas fotos que recorren su niñez, infancia y los últimos años de vida de Gaspar, quien supo consolidarse como uno de los creadores de contenido más queridos y disruptivos de la Argentina gracias a su humor negro, ironía y una gran capacidad creativa orientada a lo cinematográfico.

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)

Muerte de Gaspi: el desgarrador mensaje de su hermano tras la tragedia (Fotos de Instagram)