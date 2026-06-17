La familia de Gaspi atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte del joven influencer de 23 años. En las últimas horas, además de los mensajes de despedida y apoyo, comenzó a viralizarse en redes sociales una supuesta colecta destinada a cubrir los gastos de repatriación de su cuerpo hacia Argentina desde Brasil, país donde sucedió la tragedia aérea.

Frente a esa situación, sus seres queridos decidieron emitir un comunicado para aclarar lo sucedido y advertir a sus seguidores sobre posibles estafas.

Gaspi, el joven youtuber argentino que murió en el accidente de helicóptero en Brasil (Foto de Instagram y de Tercio TEIXEIRA / AFP)

El comunicado de la familia de Gaspi difundido por Coscu

El mensaje fue difundido por Martín “Coscu” Disalvo a través de sus redes sociales bajo el título: “Mensaje de la familia de Gaspi”.

En el texto, la familia explicó que no existe ninguna colecta oficial relacionada con los gastos derivados del fallecimiento del creador de contenido.

“Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”, señalaron.

Además, remarcaron que cualquier pedido de dinero que circule en nombre del influencer no cuenta con autorización de la familia.

“Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”, ampliaron.

El comunicado de la familia de Gaspi difundido por Coscu (captura de X)

El agradecimiento a quienes quisieron ayudar

En el mismo comunicado, la familia agradeció las muestras de afecto recibidas desde que se conoció la noticia y destacó el cariño que Gaspi supo construir con su comunidad.

“Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”.

Por qué surgió el rumor de la colecta

La versión tomó fuerza en redes sociales luego de que trascendiera que la familia debía afrontar los gastos correspondientes a la repatriación del cuerpo de Gaspi desde el exterior.

Según distintas versiones que circularon en las últimas horas, el costo del traslado podría oscilar entre 5.000 y 10.000 dólares, una cifra difícil de afrontar para una familia de clase trabajadora.

Sin embargo, el comunicado difundido por Coscu llevó tranquilidad a los seguidores del influencer al confirmar que los gastos ya fueron cubiertos mediante ayuda privada y que no es necesario realizar nuevas donaciones.