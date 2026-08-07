Cómo preparar la empanada argentina que fue elegida la mejor del mundo: el secreto está en el limón

La empanada tucumana acaba de recibir una de las distinciones más importantes de la gastronomía internacional. El prestigioso ranking Taste Atlas la eligió como la mejor empanada del mundo, destacando una preparación que combina tradición, técnica y una identidad culinaria transmitida de generación en generación.

Su receta se diferencia por el uso de carne cortada a cuchillo, un relleno jugoso, masa casera y un detalle que sorprende a quienes no son del norte argentino: se sirve con unas gotas de limón recién exprimido, un paso que potencia el sabor de la carne y los condimentos sin necesidad de agregar salsas.

Uno de los secretos de las empanadas tucumanas está en el repulgue: lleva entre 13 y 14 vueltas.

La cocinera Gladys Noemí Perea, campeona de la Fiesta Nacional de la Empanada de Famaillá, sostiene que el éxito de esta preparación está en la calidad de los ingredientes, el equilibrio del relleno y un buen repulgue. A continuación, la receta para prepararlas en casa.

Comensales 6 Ingredientes Para la masa Un kg de harina 0000.

kg de harina 0000. 200 g grasa vacuna derretida.

g grasa vacuna derretida. 500 ml aproximadamente de salmuera caliente (agua caliente con sal). Para el relleno Un kg de matambre vacuno.

kg de matambre vacuno. 700 g cebolla.

g cebolla. 150 g grasa vacuna.

g grasa vacuna. Sal, pimienta y comino, a gusto.

Pimentón.

Ají molido (opcional).

Cebolla de verdeo picada.

Huevos duros picados (opcional). Para servir Rodajas de limón fresco.

A diferencia del limón, en Salta las empandas se maridan con una salsa de tomate especial.

Procedimiento

Preparar la masa. Colocar la harina 0000 en un recipiente amplio, incorporar la grasa vacuna derretida y agregar de a poco la salmuera caliente. Amasar hasta obtener una masa lisa, suave y elástica. Dejar descansar durante 30 minutos. Hacer el relleno. Cortar el matambre a cuchillo en cubos pequeños. Derretir la grasa en una sartén, rehogar la cebolla picada hasta que esté transparente y agregar la carne. Condimentar con sal, pimienta, comino, pimentón y, si se desea, ají molido. Cocinar apenas unos minutos para mantener el relleno jugoso. Enfriar y completar. Dejar enfriar el relleno por completo y mezclar con la cebolla de verdeo picada. Si se utiliza, incorporar también el huevo duro picado. Armar las empanadas. Estirar la masa, cortar discos y colocar una porción generosa de relleno en el centro de cada uno. Cerrar con el repulgue tradicional. Sellar los bordes realizando un repulgue de entre 13 y 14 vueltas, una característica típica de la empanada tucumana. Hornear. Distribuir las empanadas sobre una placa y cocinar en horno precalentado bien fuerte (220 a 250 °C) hasta que la masa esté dorada y el relleno bien cocido. Servir con el toque final. Acompañar con rodajas de limón y exprimir unas gotas sobre cada empanada justo antes de comerla. Ese es el secreto que realza el sabor y distingue a la tradicional empanada tucumana.

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