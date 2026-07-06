Siete verduras, dos quesos y un éxito: así se hace un matambre a la pizza inolvidable.

El matambre a la pizza es uno de los platos más queridos de la cocina argentina, pero esta versión propone un giro original. La combinación de tres tipos de morrones, dos variedades de cebolla, ajo y verdeo, junto con dos quesos diferentes, da como resultado una preparación llena de sabor y textura.

La receta, compartida por el cocinero Matías Cucco - chef que está a cargo de la cocina de Iñaki Restaurante-, tiene un detalle que la hace especial: el acompañamiento de un pan de campo gratinado con queso, que funciona como una base extra para disfrutar cada bocado y aprovechar todo el relleno.

Además, se trata de una preparación muy versátil. El matambre puede cocinarse en la parrilla, en una plancha o en una sartén, por lo que es una alternativa ideal tanto para un almuerzo de fin de semana como para una cena especial.

Comensales 2 Ingredientes Un matambre de cerdo grande.

matambre de cerdo grande. ½ pimiento verde.

pimiento verde. ½ pimiento rojo.

pimiento rojo. ½ pimiento amarillo.

pimiento amarillo. ½ cebolla blanca.

cebolla blanca. ½ cebolla morada.

cebolla morada. 2 dientes de ajo.

dientes de ajo. Una ramita de cebolla de verdeo.

ramita de cebolla de verdeo. Un pan de campo redondo.

pan de campo redondo. 8 fetas de queso sardo ahumado.

fetas de queso sardo ahumado. 200 gramos de queso en hebras.

gramos de queso en hebras. Aceite de oliva.

Sal y pimienta.

Procedimiento

Cortar el matambre con ayuda de la tapa de una olla o sartén para darle una forma circular y reservar los recortes. Cocinar el matambre en una parrilla, plancha o sartén hasta que quede bien dorado de ambos lados. Picar los pimientos, las cebollas, el ajo y la cebolla de verdeo. Saltear todos los vegetales con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Una vez cocido el matambre, cubrir la superficie con los vegetales salteados. Colocar las fetas de queso sardo ahumado y, por encima, el queso en hebras. Llevar a gratinar hasta que el queso se derrita y tome un leve color dorado. Cortar el pan de campo por la mitad y rociarlo con un poco de aceite de oliva. Dorar ambas mitades en la plancha, la parrilla o una sartén. Agregar queso en hebras sobre el pan y gratinar nuevamente. Servir el matambre a la pizza acompañado por el pan gratinado y disfrutar de esta versión diferente de un clásico argentino.

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