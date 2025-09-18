El pan casero de campo rescata lo rústico y lo esencial: harina, agua, levadura fresca, sal y el amasado correcto que hace toda la diferencia. El reposo es clave: dejar que duplique su volumen en un lugar tibio para que crezca parejo y desarrolle sabor.

En conjunto, cada paso -amasado, fermento, formado y horneado- se une para dar un pan de campo con miga suave, sabor artesanal y corteza dorada. Ideal para acompañar picadas, guisos o simplemente con dulce y manteca, como lo hacemos en casa.

Ingredientes para pan casero

Para la masa

500 g de harina 0000.

300 cc de agua.

10 g de sal.

25 g de levadura.

Dulce de leche y manteca para untar.

La receta para preparar el pan casero de campo. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la masa, colocar la harina en un bol, salar por los bordes. Romper la levadura y colocarla en el centro sin que toque los bordes salados. Sumar el agua tibia (de a poco) y comenzar a integrar de adentro hacia fuera. Bajar a la mesada y amasar por unos cuantos minutos hasta que la masa quede lisa. Tapar y leudar a temperatura ambiente. Desgasificar y dividir en dos. Para el armado, bollar hacia el centro para obtener dos panes circulares. Tapar y leudar por 40 minutos en placa enharinada. Tajear la superficie dos veces y cocinar a horno medio por unos 10/15 minutos, hasta que la base suene hueca al golpearla.

