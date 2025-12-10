El matambre a la pizza es uno de los platos típicos de la parrilla argentina y Salvador Mazzocchi contó su receta secreta que incluye carne bien tierna, hecha a fuego lento, y una lluvia de quesos que se derriten arriba hasta formar un gratinado irresistible. En esta versión, además, se usa un truco bien simple para ablandarlo sin hervidos previos: el matambre se dobla con rodajas de limón adentro, lo que ayuda a tiernizarlo mientras se cocina.

El resto es puro disfrute. Primero, 40 minutos por lado con paciencia, dejando que tome calor y se vuelva maleable. Después, llega el momento del show: provolone, muzzarella, queso azul, cebollas y un morrón hecho directamente sobre las brasas para sumarle ese toque ahumado. Para terminar, una placa arriba y brasas encima para lograr el gratinado perfecto, como si la parrilla se transformara en horno.

Ingredientes del matambre a la pizza

1 matambre vacuno

3 limones

1 morrón rojo

2 cebollas

Sal y pimienta, a gusto

300 g de muzzarella

200 g de provolone

100 g de queso azul

Matambre a la pizza por Salva la Cocina. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Limpiar el matambre. Colocar rodajas de limón en una de las mitades y doblarlo al medio. Este método lo tierniza naturalmente. Cocinar 40 minutos por lado en la parrilla. Abrir el matambre, salpimentar y sumar los ingredientes para hacerlo “a la pizza”: las cebollas, los quesos y lo que quieras agregar. Tapar con una placa y colocar brasas arriba para gratinar. Dejar en la parrilla unos 15 minutos más o hasta que los quesos estén completamente fundidos. Para el morrón, apoyarlo directamente sobre las brasas. Cuando esté completamente quemado por fuera, pasarlo a una bolsa, cerrarla y dejar reposar unos minutos para retirar la piel con facilidad.

