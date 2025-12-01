Esta milanesa de cerdo rellena con queso azul toma ideas de la gastronomía austríaca y las adapta a un plato súper sabroso y fácil de hacer. El carré se abre en forma de libro, se aplana y se rellena con queso azul, que se funde durante la cocción y aporta un sabor intenso y espectacular.

El rebozado clásico logra un crocante perfecto, mientras que el centro queda tierno y bien jugoso. Para acompañar, nada mejor que una ensalada de repollo, manzana y zanahoria con una salsa suave que equilibra muy bien el sabor del cerdo y el queso. Una receta distinta, rápida y con ese toque europeo que sorprende.

Ingredientes para la milanesa de cerdo rellena

Para una persona

200 g de carré de cerdo.

50 g de queso azul.

150 g pan rallado.

Un huevo.

Aceite mezcla para freír.

Sal, c/n.

Pimienta, c/n.

Para la ensalada

1/2 repollo.

Una zanahoria

Una manzana.

3 cdas de vinagre de alcohol.

15 g de azúcar.

30 g de mayonesa.

100 cc de crema.

15 g de mostaza.

Sal, c/n.

Pimienta, c/n.

Así queda presentada la Milanesa de cerdo rellena con queso azul. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Desgrasar el carré de cerdo y abrir el medallón en forma de libro (deben quedar unidos en un extremo). Colocar papel film sobre la tabla de trabajo y aplanar para que queden delgados. Sobre uno de los carré disponer el queso azul desgranado sin tocar los bordes. Cerrar y aplanar los bordes para sellarlos, recortarlos para emparejar. Salpimentar y rebozar (pan, huevo, pan). Refrigerar durante 30 minutos. Freír en aceite a 170°, escurrir y reservar. Si fuera muy grueso el corte de cerdo, llevar luego de la fritura unos minutos al horno. Para emplatar, escurrir sobre papel absorbente.

Para la ensalada

En un bowl, colocar la crema, el azúcar, el vinagre de alcohol, la mayonesa y mostaza. Mezclar con un batidor de mano hasta lograr una salsa corrediza. Condimentar con sal y pimienta. En un recipiente colocar el repollo, las zanahorias y las manzanas (todo rallado o cortado en tiras bien finas). Aderezar con la salsa y mezclar bien.

