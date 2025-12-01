Esta milanesa de cerdo rellena con queso azul toma ideas de la gastronomía austríaca y las adapta a un plato súper sabroso y fácil de hacer. El carré se abre en forma de libro, se aplana y se rellena con queso azul, que se funde durante la cocción y aporta un sabor intenso y espectacular.
El rebozado clásico logra un crocante perfecto, mientras que el centro queda tierno y bien jugoso. Para acompañar, nada mejor que una ensalada de repollo, manzana y zanahoria con una salsa suave que equilibra muy bien el sabor del cerdo y el queso. Una receta distinta, rápida y con ese toque europeo que sorprende.
Ingredientes para la milanesa de cerdo rellena
Para una persona
- 200 g de carré de cerdo.
- 50 g de queso azul.
- 150 g pan rallado.
- Un huevo.
- Aceite mezcla para freír.
- Sal, c/n.
- Pimienta, c/n.
Para la ensalada
- 1/2 repollo.
- Una zanahoria.
- Una manzana.
- 3 cdas de vinagre de alcohol.
- 15 g de azúcar.
- 30 g de mayonesa.
- 100 cc de crema.
- 15 g de mostaza.
- Sal, c/n.
- Pimienta, c/n.
Procedimiento
- Desgrasar el carré de cerdo y abrir el medallón en forma de libro (deben quedar unidos en un extremo). Colocar papel film sobre la tabla de trabajo y aplanar para que queden delgados.
- Sobre uno de los carré disponer el queso azul desgranado sin tocar los bordes. Cerrar y aplanar los bordes para sellarlos, recortarlos para emparejar.
- Salpimentar y rebozar (pan, huevo, pan). Refrigerar durante 30 minutos.
- Freír en aceite a 170°, escurrir y reservar. Si fuera muy grueso el corte de cerdo, llevar luego de la fritura unos minutos al horno.
- Para emplatar, escurrir sobre papel absorbente.
Para la ensalada
- En un bowl, colocar la crema, el azúcar, el vinagre de alcohol, la mayonesa y mostaza. Mezclar con un batidor de mano hasta lograr una salsa corrediza.
- Condimentar con sal y pimienta.
- En un recipiente colocar el repollo, las zanahorias y las manzanas (todo rallado o cortado en tiras bien finas).
- Aderezar con la salsa y mezclar bien.
