La tensión entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Después de que la conductora de SQP difundiera versiones sobre una supuesta crisis entre el futbolista y la China Suárez, Icardi no dejó pasar la oportunidad de responderle con ironías y acusaciones.

El delantero del Galatasaray publicó un mensaje en sus historias donde se refirió a las “pruebas” que Latorre había prometido mostrar sobre el supuesto vínculo entre la actriz y el piloto Franco Deambrosi.

Mauro Icardi y Yanina Latorre (Fotos: Instagram @mauroicardi y captura América TV)

“Día lluvioso y… deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada, ¿y cambiamos de tema?”, escribió Icardi, en clara alusión a la panelista.

Los posteos de Mauro Icardi contra Yanina Latorre (Foto: Instagram @mauroicardi)

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Además, el futbolista se burló del apellido de Latorre y la apodó “Chiruza” en tono despectivo, luego de que ella le corrigió cómo había lo había escrito en un posteo anterior. También deslizó dudas sobre el estado de la conductora al publicar: “¿Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andabas medio copete?”.

Los posteos de Mauro Icardi contra Yanina Latorre (Foto: Instagram @mauroicardi)

Mientras tanto, Yanina Latorre fue consultada por la reacción de Icardi en una entrevista con Infama. “A mí no me amedrenta Mauro Icardi ni sus amenazas ni nada. No le tengo miedo a nadie yo”, aseguró la conductora, que además lo calificó como “una persona violenta”, tal como había contado Wanda Nara en el pasado.

Sobre las supuestas pruebas que la vincularían a la China Suárez con Deambrosi, Latorre se defendió: “Yo nunca hablé de ninguna prueba, no sé de qué habla. Yo doy información y tengo unas cositas más para contar que mañana si tengo tiempo las escribo, que es sobre la multa que le pidió a Wanda por los hechos de Turquía”.

Los posteos de Mauro Icardi contra Yanina Latorre (Foto: Instagram @mauroicardi) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

¿La respuesta de Icardi? Un posteo incluyendo el video de la entrevista de Infama con otra ironía dirigida a la conductora de SQP. “Tres doritos después…”, escribió el futbolista.

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