La crisis de la China Suárez con Mauro Icardi tras el coqueteo del futbolista con Ekaterina Ojeda había quedado atrás, pero Yanina Latorre deslizó que la actriz habría lo habría engañadocon un piloto de automovilismo, y el propio Franco Deambrosi posteó en pleno escándalo.

La postal de un termo y un mate listo para cebar sobre una mesa, con un cielo despejado sobre un campo de fondo fue sugestiva.

Si bien podría interpretarse como que está ajeno a todo, lo cierto es que Yanina confesó que el jueves por la noche habló “con el de la foto”.

El sugestivo posteo de Franco Deambrosi en pleno rumor de affaire con China Suárez a espaldas de Mauro Icardi. (Foto: @francodeambrosi)

Es decir que el muchacho de 26 años está al tanto de lo que sucede a su alrededor y eligió manifestarse con una señal un tanto gauchesca de calma.

Franco Deambrosi. (Foto: @francodeambrosi)

La bomba que promete detonar Yanina Latorre

Como si fuera poco, Yanina Latorre adelantó que tiene chats que comprometerían a la China con Deambrosi, provistos por el mismísimo Franco.

Franco Deambrosi. (Foto: @francodeambrosi)

Pruebas que expondría en su programa de radio en El Observador, que la vez se transmite por streaming.

Franco Deambrosi. (Foto: @francodeambrosi)

Aunque no está claro de cuándo habría sido el histeriqueo, o si llegó a consumarse...