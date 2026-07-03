El informe que emitió Telenoche sobre la situación de los perros en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, provocó un fuerte impacto.

Durante la investigación, el ciclo expuso las denuncias de vecinos y proteccionistas sobre el sistema de captura de animales implementado por el municipio y las condiciones del refugio al que son trasladados.

Los vecinos de Pehuajó denuncian un “campo de concentración de perros” (eltrece)

“Es un horror lo que hemos visto, lo que está pasando en Pehuajó, esta localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires. Hay brigadas de empleados municipales que salen a capturar perros por la ciudad. No importa si el perro tiene dueño o si está abandonado en la calle, se llevan todo”, expresó el periodista Darío Lopreite durante el informe.

Los vecinos de Pehuajó denuncian un “campo de concentración de perros” (eltrece)

El dramático testimonio de una vecina

Uno de los momentos más conmovedores fue el relato de una mujer que aseguró haber perdido a su mascota luego de que fuera capturada.

“Mi perro fue levantado el 15 de abril y, cuando me entero, voy a buscarlo dos días después. Había sido un domingo y resulta que fue atacado por otros perros. Una voluntaria que estuvo ese día me preguntó cuál era mi perro entre las fotos que habían subido. Cuando se lo mostré, me dijo: ‘Es este. Nosotros lo sacamos muerto del canil’”, denunció.

Durante el recorrido por la ciudad, el cronista también mostró una de las camionetas municipales utilizadas para el operativo.

“En las calles de Pehuajó circulan camionetas que meten miedo a los dueños de mascotas. Circulan durante todo el día. Esta es una de ellas. Aquí cargan a los perros, tengan dueños o no”, describió.

Los vecinos de Pehuajó denuncian un “campo de concentración de perros” (eltrece)

Las denuncias y la respuesta durante el informe

El periodista afirmó que, según varios vecinos, los perros permanecen en condiciones críticas y que incluso denuncian episodios de ataques entre animales por falta de alimento. Sin embargo, un integrante de la organización proteccionista Pehuellitas, entrevistado durante el informe, rechazó esa versión, desmintió en cámara el maltrato animal y el abandono dentro del “refugio”.

A su vez, Nelson Castro cuestionó el operativo municipal. “Agarran a todos los perros, no son solamente perros abandonados. Y el lugar es horrible, lamentable”, sostuvo el conductor.

En la misma línea, Darío afirmó que existiría un incentivo económico para los operativos de captura: “A cada empleado municipal le pagan 5.000 pesos por perro que capturan”.

Según explicó Telenoche, el municipio cuenta con una ordenanza que busca evitar la presencia de perros sueltos en la vía pública y promueve las castraciones.

Sin embargo, proteccionistas consultados por el programa sostienen que los animales son trasladados a un refugio cuyas condiciones calificaron como “un horror”, e incluso algunos llegaron a describirlo como “un campo de concentración para perros”, expresión utilizada por los denunciantes durante el informe.

El informe televisivo reavivó el debate sobre las políticas de control de animales en Pehuajó y generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios reclamaron explicaciones y pidieron que se investiguen las denuncias expuestas por el programa.