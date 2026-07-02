Con la llegada de julio, una ola polar volvió a cubrir de frío gran parte del país y dejó postales inusuales en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la Costa Atlántica.

El meteorólogo Matías Bertolotti describió en TN el fenómeno como una “sorpresa blanca” que fue recorriendo distintos puntos del territorio bonaerense.

“La sorpresa blanca va recorriendo distintos puntos de Buenos Aires, como Sierra de los Padres, al ladito de Mar del Plata, se registran chaparrones de nieve”, señaló.

Ola polar en la Costa Atlántica: nieve en Sierra de los Padres y graupel en Mar del Plata

En la zona costera también se registraron fenómenos mixtos como granizo y aguanieve débil. En ese sentido, el especialista explicó: “En la zona costera del mar hay granizo pequeño, el famoso graupel”.

Además, detalló el rol del mar en este tipo de eventos: “Debemos alejarnos del mar porque el mar todavía en esta época del año provee calor y el copo de nieve termina en gota congelada”, explicó, en referencia a las condiciones que dificultan la formación de nieve sólida en sectores cercanos a la costa.

El fenómeno sorprendió a vecinos y turistas, que en pleno inicio del invierno austral se encontraron con paisajes inusuales en lugares donde la nieve no suele ser habitual.