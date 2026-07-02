El avance de una masa de aire polar puso en alerta a la provincia de Buenos Aires, donde el frío extremo y la humedad abrieron la puerta a un fenómeno poco habitual: la posibilidad de nevadas en pleno invierno que ya se concretaron en zonas como Sierra de la Ventana y Tornquist.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana será una de las más frías de los últimos años y varias localidades podrían amanecer cubiertas de blanco.

Fotos: eltrece

La expectativa más fuerte está puesta en Balcarce, donde los pronósticos indican que la madrugada del jueves será clave. Entre las 4:00 y las 6:00, el intenso frío polar y la humedad crearán las condiciones ideales para la caída de nieve, algo que no ocurre todos los años en la región.

Para esa jornada, se espera que la ciudad registre una temperatura mínima de -2°C y una máxima que apenas llegará a los 8°C, con nubosidad variable y un ambiente gélido. Si el pronóstico se cumple, Balcarce podría ser la primera localidad bonaerense en recibir nieve este invierno.

Leé más:

Ola polar en Buenos Aires: cuándo será el día más frío de la semana

QUÉ OTRAS ZONAS DE BUENOS AIRES PODRÍAN TENER NIEVE O AGUANIEVE

El fenómeno no se limitaría solo a Balcarce. El sistema serrano bonaerense también está bajo vigilancia de los meteorólogos, ya que las condiciones son propicias para la caída de nieve o aguanieve en varias localidades del sur provincial.

Entre los puntos con nevadas concretadas este mismo miércoles aparecen Tornquist, Villa Ventana y Sierra de la Ventana. Allí, el ingreso de aire polar provocó un marcado descenso de la temperatura y generó postales invernales que se replicaron en las redes sociales.

Las nevadas en el sur de la provincia de Buenos Aires (Fotos: X.com @flashPBA)

Las nevadas en el sur de la provincia de Buenos Aires (Fotos: X.com @elsolnoticiasok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Mientras tanto, miles de vecinos siguen atentos la evolución del pronóstico, con la ilusión de volver a ver la nieve en sus ciudades, un evento que en la provincia se da solo en contadas ocasiones.

Leé más:

Cuál es la provincia más fría de Argentina hoy, 1 de julio de 2026, según el SMN

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.