A pocas horas de una nueva gala de eliminación, los participantes de Gran Hermano vivieron un momento de alegría y emoción al seguir la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Suiza, en un encuentro correspondiente al Grupo J del Mundial 2026.

Vestidos con camisetas albicelestes, los “hermanitos” observaron el partido en vivo desde la casa y estallaron de felicidad con los goles de Lionel Messi. Entre abrazos, gritos y festejos, los concursantes dejaron de lado por un momento la tensión del juego para celebrar un nuevo triunfo del equipo nacional.

Sin embargo, el clima festivo contrasta con la incertidumbre que se vive de cara a la vigésima eliminación del reality. Según las encuestas que circulan en redes sociales, dos participantes aparecen como las principales candidatas a abandonar la competencia gracias al voto negativo del público.

QUIÉN SE VA VA DE GRAN HERMANO

Los nominados de esta semana son Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero y Solange “Sol” Abraham. En tanto, Nerea “Nenu” López, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia lograron esquivar la placa y aseguraron una semana más dentro de la casa.

Foto: Captura (Telefe)

Una encuesta realizada por Fefe Bongiorno se centró en las dos participantes que aparecen con mayores chances de quedar en un mano a mano final: Titi y Sol.

Por su parte, Diego Poggi compartió un relevamiento en su canal de difusión de Instagram con un resultado diferente. Allí, Sol Abraham encabezó la intención de voto para abandonar la casa, seguida por Titi y Cinzia Francischiello .

Con la euforia por el triunfo de Argentina todavía presente, Gran Hermano se prepara para una noche decisiva que podría cambiar el rumbo del juego.