El final del partido entre Argentina y Austria en el Mundial fue una explosión de alegría para Antonela Roccuzzo y sus hijos. Apenas el árbitro marcó el cierre del encuentro, la esposa de Lionel Messi se fundió en un abrazo con Thiago, Mateo y Ciro, desatando gritos y saltos en el palco familiar.

La tensión se transformó en festejo cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni selló el 2-0 y aseguró la clasificación a la próxima ronda. Los tres hijos del capitán no pararon de saltar y corear, mientras Antonela aplaudía sin parar, visiblemente emocionada.

El posteo de Anto Roccuzzo tras la victoria de Argentina frente a Austria (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El momento más intenso llegó minutos antes, cuando Messi marcó el segundo gol y el palco explotó de felicidad. Con ese tanto, el rosarino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, estirando su récord como máximo goleador histórico de los mundiales. La reacción de la familia fue instantánea: aplausos, lágrimas y una alegría imposible de ocultar.

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LA CÁBALA DE ANTONELA Y SUS HIJOS: LA CAMISETA “10” SIEMPRE PRESENTE

Antes del pitazo inicial, Antonela llegó al estadio junto a sus hijos, fieles a su ritual: todos lucieron la camiseta de la Selección argentina con el “10” en la espalda. La foto familiar, ya convertida en cábala, volvió a repetirse en la previa del partido frente a Austria.

El posteo de Anto Roccuzzo tras la victoria de Argentina frente a Austria (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Esta tradición nació en Qatar, después de la derrota ante Arabia Saudita, cuando Antonela decidió dejar de usar la camiseta titular. Desde entonces, la familia Messi apostó por la suplente en cada partido, y la cábala se mantuvo durante la conquista de la Copa América 2024.

El posteo de Anto Roccuzzo tras la victoria de Argentina frente a Austria (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En el debut de la Selección en la Copa del Mundo contra Argelia, la familia volvió a posar con la celeste y blanca, renovando la costumbre que ya es parte del folclore albiceleste. La imagen de Antonela y sus hijos celebrando en el palco se volvió viral y refleja el sentimiento de millones de argentinos que sueñan con ver a la Selección llegar a lo más alto.

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