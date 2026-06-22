Un insulto de Ariel Rodríguez se hizo viral, en la previa del partido de Argentina contra Austria en la segunda fecha del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 26™.
“De Austria”, arrancó el periodista sin saber que estaba el micrófono habilitado al regreso de una publicidad.
Pero lo peor fue lo que vino después, cuando Rodríguez conversaba con sus compañeros: “Tus grandotes que te gustan, en el Mundial este de mierda (sic)”.
Lo que se veía en pantalla en ese momento era un gupo de muchachos con la camiseta abrazados y posando para una foto, mientras era rodeado por una marea albiceleste dentro del Dallas Stadium.
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Qué pasó tras el insulto
En el momento, el periodista hizo silencio, o el sonista cerró el micrófono...
Pero al minuto, Ariel Rodriguez retomó la compostura con naturalidad, sin hacer referencia a su exabrupto, como si no se hubiera dado cuenta...