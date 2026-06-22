Un insulto de Ariel Rodríguez se hizo viral, en la previa del partido de Argentina contra Austria en la segunda fecha del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

“De Austria”, arrancó el periodista sin saber que estaba el micrófono habilitado al regreso de una publicidad.

Pero lo peor fue lo que vino después, cuando Rodríguez conversaba con sus compañeros: “Tus grandotes que te gustan, en el Mundial este de mierda (sic)”.

El momento del exabrupto de Ariel Rodriguez.

Lo que se veía en pantalla en ese momento era un gupo de muchachos con la camiseta abrazados y posando para una foto, mientras era rodeado por una marea albiceleste dentro del Dallas Stadium.

Qué pasó tras el insulto

En el momento, el periodista hizo silencio, o el sonista cerró el micrófono...

Pero al minuto, Ariel Rodriguez retomó la compostura con naturalidad, sin hacer referencia a su exabrupto, como si no se hubiera dado cuenta...