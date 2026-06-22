La vehemencia con que Ariel Rodríguez insultó en vivo durante la transmisión de TyC Sports, en la previa de la victoria de Argentina 2-0 frente a Austria hizo que el exabrupto se viralizara, y el periodista hizo un descargo inmediato desde Instagram Stories.

“De Austria. Tus grandotes que te gustan, en el Mundial este de mierda (sic)”, había enfatizado el enviado especial para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Entonces, Rodríguez se apuró para hacer su mea culpa: “Me dicen que al aire sale la frase... Yo digo mundial de mierda (sic)”.

“Esto es una interna que tenemos todos los días. No es lo que pienso, no lo dije al aire”, continuó.

Hasta que aclaró: “Fue simplemente una frase que se escapó al pasar”.

Por qué dijo lo que dijo

“Porque en la interna hablamos del buen juego, mal juego. Y yo lo que digo es que es un Mundial donde al ser muchos equipos hay un par de seleccionados que se aprovechan de eso y terminan marcando muchos goles".

“Pero estamos todos partiendo de la base, estamos hablando de un muy buen Mundial. Es simplemente una cargada interna que tiene que ir con Joaquín (N del R: productor periodístico). No es lo que pienso”, cerró Ariel Rodríguez.

Ariel Rodriguez explicó su insulto al aire de TyC Sports