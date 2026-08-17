La muerte de Hayden Panettiere, la actriz reconocida por sus papeles en Heroes, Nashville y la saga Scream, continúa bajo investigación. Este lunes 17 de agosto se conocieron los primeros resultados de la autopsia, que permitieron descartar una de las hipótesis sobre su fallecimiento.

Según informó la Oficina del Forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, la autopsia no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte de la actriz, de 36 años.

Hayden Panettiere y Charles Esten en el lanzamiento de Nashville", en Nueva York, el 5 de enero de 2017. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) Por: AP Photo/Evan Agostini

Qué determinó la autopsia de Hayden Panettiere

El procedimiento se realizó este lunes, un día después de que Hayden Panettiere fuera encontrada inconsciente en una vivienda temporal de Greenville. Sin embargo, se trata de un resultado preliminar: la causa y la manera de la muerte todavía están pendientes de estudios adicionales.

El hermano menor de Hayden Panettiere, Jansen, falleció repentinamente el 19 de febrero de 2023. Foto: Instagram haydenpanettiere

La oficina forense indicó que la investigación continúa activa y que, por el momento, no hay más información oficial disponible sobre la causa del fallecimiento.

Qué pasó con Hayden Panettiere antes de su muerte

El domingo 16 de agosto, los servicios de emergencia acudieron a una vivienda de Greenville tras recibir una llamada al 911 por una persona que se encontraba inconsciente y en aparente paro cardíaco.

Hayden Panettiere. Foto: Instagram haydenpanettiere

Los equipos médicos realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero no lograron salvarla. Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 14:32, según informó la oficina del forense.

La policía de Greenville también señaló que la investigación preliminar no había detectado indicios de una muerte violenta ni circunstancias sospechosas.

Posible sobredosis: qué medicamento encontraron en el lugar

En las últimas horas también circularon versiones sobre una posible sobredosis. Un audio de la llamada al 911 difundido por medios estadounidenses mencionó una aparente sobredosis, aunque esta hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente.

Medicamento Narcan.

Según TMZ, en el lugar habría sido encontrado Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Sin embargo, los reportes periodísticos aclararon que no se determinó si el medicamento había sido administrado a Panettiere o a otra persona.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y aguardan los estudios complementarios y toxicológicos que permitirán establecer qué provocó la muerte de la actriz.