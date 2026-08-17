Tras confirmar el final de su relación con Alexis “Pelao Khe”, Juli Savioli decidió comenzar una nueva etapa con una transformación personal. La influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar su cambio de look y acompañó el momento con una reflexión sobre los duelos, el amor propio y la necesidad de seguir adelante.

La creadora de contenido venía de anunciar su separación de Pelao Khe después de dos años y medio de relación y eligió compartir parte de este proceso con quienes la siguen en las redes sociales.

En un video, Juli registró una jornada dedicada a ella misma: se cambió el color del pelo, renovó su manicura y habló sobre la importancia de volver a conectarse con uno mismo después de atravesar una ruptura.

JULI SAVIOLI CAMBIÓ DE LOOK TRAS SU SEPARACIÓN DE PELAO KHE

“En la vida todo el mundo se va y vas a lugares donde te mimen, donde te sientas mujer nuevamente”, expresó Juli Savioli mientras mostraba parte de su transformación.

La influencer explicó que decidió darse un espacio para cuidarse y renovar su imagen en medio de este nuevo presente. “Hoy me cambié el color de pelo y me hice uñas, porque en la vida no queda otra que seguir el camino”, aseguró.

Su mensaje estuvo atravesado por la idea de reconstruirse después de una separación y recuperar aquellas pequeñas cosas que ayudan a sentirse bien. En ese sentido, también habló de la importancia de “volver a tus bases” y sentirse nuevamente deseada por una misma.

Crédito: Instagram

LA REFLEXIÓN DE JULI SAVIOLI SOBRE LOS FINALES Y LOS NUEVOS COMIENZOS

Con humor y cierta melancolía, Juli también hizo referencia a la canción Nada es para siempre, de Fito Páez, para explicar cómo está viviendo esta etapa.

“‘Nada es para siempre’, como dice Fito, ¿no? ‘Nada es para siempre’... Es un temón ese”, comentó en el video.

Incluso utilizó su nuevo color de pelo como una metáfora de los cambios y de aquello que inevitablemente termina. “En algún momento me voy a tener que renovar el color porque se va a ir, como todos... Todos se van en algún momento”, reflexionó.