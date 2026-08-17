Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, compartió un llamativo mensaje en redes sociales luego de las fuertes declaraciones de Mauro Icardi contra el actor chileno.

Sin mencionar la polémica, publicó una serie de fotografías junto a Vicuña acompañadas de reflexiones.

“No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió al comienzo de la publicación, en referencia a la canción “Overflow” de Joy Rhodes.

El llamativo posteo de Anita Espasandín luego del fuerte mensaje de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña. Captura: Instagram anita.espasandin

El mensaje de Anita Espasandín tras la polémica entre Icardi y Vicuña

En PH, Vicuña habló sobre sus hijos Amancio y Magnolia. Después vino la reacción de Icardi.

En otra de las imágenes, la pareja del actor expresó: “No tenés que ganarte el descanso, no tenés que demostrar lo que valés. Ya eras valiosa desde el momento en que llegaste a este mundo”.

La publicación también incluyó un mensaje relacionado con las inseguridades personales: “Perdoná todas esas veces en las que dudaste de toda la belleza que hay en vos. Empezá a hablarte con la misma bondad que merecés”.

Las fotos de Anita Espasandín junto a Benjamín Vicuña

Una de las imágenes que eligió Anita Espasandín junto a Benjamín Vicuña. Foto: Instagram anita.espasandin

Una de las imágenes que eligió Anita Espasandín junto a Benjamín Vicuña. Foto: Instagram anita.espasandin

“Puedo ser los brazos que me sostienen. Puedo ser mi propio lugar de paz”, escribió en otra de las reflexiones.

Luego, junto a una fotografía de Vicuña, agregó: “Soy suficiente, incluso mientras sigo creciendo”.

La secuencia finalizó con una última frase: “Estoy completa, incluso cuando todavía no lo sé”.

Finalmente, Anita Espasandín acompañó la publicación con una dedicatoria dirigida a sus seguidores: “Dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio”.