Griselda Siciliani tuvo una noche especial y se animó a una experiencia que todavía tenía pendiente: fue por primera vez a Sex, el espectáculo de José María Muscari, para acompañar a una persona muy importante para ella: su amiga del alma Flor Anca.

La actriz se acercó especialmente para verla sobre el escenario y disfrutó del show, que combina teatro, música, sensualidad y una propuesta escénica que rompe con los formatos tradicionales.

Griselda Siciliani acompañó a Flor Anca en Sex

La visita tuvo un motivo especial. Griselda fue a ver a Flor Anca, con quien mantiene una estrecha amistad, y no dudó en celebrar su trabajo y acompañarla en una de las funciones.

Después del espectáculo, ambas se reencontraron detrás de escena y protagonizaron divertidas postales junto a otra de las figuras del elenco.

En las imágenes se las puede ver sonrientes, abrazadas y disfrutando del encuentro en un clima de absoluta complicidad.

Foto: prensa Sex

La primera vez de Griselda en Sex

Aunque Griselda Siciliani conoce de cerca el mundo del teatro y suele acompañar distintos proyectos de colegas y amigos, esta fue su primera vez como espectadora de Sex.

La actriz vivió la experiencia desde la platea y luego pudo compartir unos minutos con Flor Anca detrás del escenario.

Foto: prensa Sex

La noche terminó con abrazos, risas y varias fotos que dejaron registrada la visita.

La amistad entre Griselda Siciliani y Flor Anca

Más allá del espectáculo, el encuentro tuvo como protagonista el vínculo entre las dos artistas. Griselda se acercó especialmente para acompañar a Flor y celebrar su participación en Sex.

Foto: prensa Sex

Así, lo que comenzó como una salida para ver a una amiga terminó convirtiéndose en una noche de teatro, complicidad y encuentro detrás de escena.