Alex Caniggia volvió a atacar a Wanda Nara. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia compartió un nuevo y agresivo descargo en redes sociales, esta vez dirigido a los seguidores de la empresaria.

Fiel a su estilo provocador, el mediático utilizó el apodo “Peppa Pig”, con el que suele referirse despectivamente a Wanda, y lanzó una catarata de insultos contra quienes la defienden. “Fans de Peppa Pig, mensaje para ustedes...”, comenzó diciendo, antes de desatar toda su furia.

EL MENSAJE DE ALEX CANIGGIA CONTRA LOS FANS DE WANDA NARA

Sin filtros y visiblemente exaltado, Alex disparó: “Escúchenme bien, payasos, mamertos, losers, muertos de hambre... ¡Son todos unos muertos de hambre!”.

Crédito: Instagram

Pero el descargo no terminó allí. El mediático continuó con una serie de agravios y redobló la apuesta: “Váyanse a laburar, vagos de m..., mantenidos... ¡Muertos de hambre, la c... de su madre! ¡Estúpidos!”.