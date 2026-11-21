Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (apellido real Bozzolasco) tras cuatro años y medio de relación y celebró este momento tan especial rodeada de sus seres queridos.

La cocinera e influencer festejó su casamiento en Espacio Márquez, un elegante y moderno salón ubicado en el Hipódromo de San Isidro, donde la cámara de Ciudad Magazine estuvo presente para registrar todos los detalles de la celebración.

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

EL INCREÍBLE VESTIDO DE NOVIA DE VALENTINA SALEZZI

Para su gran noche, Valentina deslumbró con un imponente vestido de novia de corte princesa, confeccionado con un corset bordado, delicadas mangas caídas de encaje y una falda voluminosa de tul con capas y largo velo.

Completó el estilismo con el cabello recogido en un rodete tirante, una gargantilla brillante y un ramo de flores blancas con detalles en rojo.

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Por su parte, el novio apostó por la elegancia clásica con un esmoquin negro, camisa blanca, moño al tono y gafas oscuras en algunas de las postales de la tarde-noche.

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Uno de los momentos más tiernos de la boda tuvo como protagonista a Mirtha, la adorada bulldog inglés de la pareja.

La mascota volvió a ocupar un rol central en la historia de amor de ambos al encargarse de llevarles los anillos hacia el altar.

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

LOS FAMOSOS NO SE QUISIERON PERDER LA BODA

Los compañeros de Valentina en La Mañana con Moria dijeron presente, entre ellos María Fernanda Callejón, Nazarena Di Serio, Federico Seeber, Guillermo Capuya y Gustavo Méndez.

María Fernanda Callejón, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Nazarena Di Serio, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

La cocinera también invitó a Liliana Chelli, la duendóloga que participa habitualmente del ciclo de la One, mientras que Moria Casán arribará a la fiesta una vez que finalice su función teatral.

Además, asistieron a la boda más amigos y figuras del medio, como Julieta Nair Calvo —quien fue acompañada por su pareja, Andrés Rolando—, Melina Brizuela, Belu Lucius, Julieta Puente —junto a su marido, Facundo Miguelena.

Julieta Nair Calvo, quien fue acompañada por su pareja, Andrés Rolando (Foto: Movilpress)

Melina Brizuela, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Coco Fernández asistió junto a su esposa,Virginia Elizalde, mientras que Estefi Berardi fue acompañada por su novio,Félix Orsatti, y lució su pancita de embarazada.

Coco Fernández asistió junto a su esposa, Virginia Elizalde (Foto: Movilpress)

Estefi Berardi lució su embarazo junto a Félix Orsatti (Foto: Movilpress)

ASÍ FUE EL PEDIDO DE COMPROMISO

En mayo de 2025, Valentina había anunciado que su novio le había propuesto matrimonio en una romántica sorpresa, con la complicidad de su adorada perra Mirtha.

“Me comprometí. El anillo lo eligió Fabián Medina Flores”, contó entonces la cocinera en Mujeres Argentinas.

Y agregó, emocionada: “Me lo trajo mi perra Mirtha colgadito en una bolsa. Estoy muy feliz, no me lo esperaba. Te amo, mi amor. Vamos a ser muy felices juntos”.