José María Listorti y Laura Ubfal protagonizaron un fuerte enfrentamiento mediático después de que la periodista cuestionara una serie de bromas que se realizaron sobre ella durante una emisión del programa que el humorista conduce en Blender. La polémica escaló cuando ambos defendieron sus posturas y dejaron en evidencia sus diferencias sobre los límites del humor.

El conflicto comenzó durante una visita de Marta Fort al ciclo de streaming, donde la joven reflexionó sobre la falta de diversidad corporal en la televisión. En medio de la conversación, mencionó a Ubfal como ejemplo de una persona que no responde a los estándares tradicionales de una modelo. La situación provocó risas en el estudio y hasta mostraron una fotografía de la periodista, algo que ella interpretó como una burla.

Molesta por lo ocurrido, Ubfal apuntó contra Listorti, cuestionó que no hubiera frenado los comentarios y calificó ese tipo de bromas como un “humor vetusto”.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE JOSÉ MARÍA LISTORTI A LAURA UBFAL

Consultado por un cronista de LAM, el humorista defendió su trayectoria y reconoció que, aunque puede equivocarse con algún comentario, considera exagerada la reacción de la periodista.

“Hago cuatro horas de radio por día, dos horas de Blender, hago miles de cosas. Y algún chiste puede ser que le pifie. Pero no por eso soy cancelable, un desastre, antiguo”, expresó.

Luego, respondió a las críticas sobre el estilo de su programa y fue tajante: “Y sí, es un programa de jolgorio. Algunos hacemos jolgorio, es mi negocio. Yo no le enseño a ella cómo hacer periodismo, que no me enseñe a mí cómo hacer humor. Es mi negocio y yo lo hago así. Si no le gusta, está el control remoto”.

Crédito: LAM

Además, minimizó el episodio al señalar que un comentario desafortunado no debería definir sus más de tres décadas de carrera. “Le puedo pifiar a algún chiste, soy humano. Un chiste que no le agrade, que le parezca antiguo. Pero bueno, es uno de quinientos”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Listorti consideró que existe cierto prejuicio hacia el humor popular y recordó su paso por Videomatch. “Hacíamos 30 puntos de rating en Videomatch porque hacíamos un humor para que le guste a todo el mundo. Hacíamos ‘milanesa con papafrita’, un humor sencillo de digerir. No hacíamos Les Luthier nosotros”, explicó.

Antes de cerrar, dejó otra frase dirigida a quienes cuestionan su trabajo: “No sean sommelier de chistes, porque yo no soy sommelier de periodistas”.

LAURA UBFAL REDOBLÓ LA APUESTA Y VOLVIÓ A CUESTIONAR A LISTORTI

Lejos de dar por terminado el conflicto, Laura Ubfal escuchó las declaraciones en LAM y volvió a responderle. En primer lugar, rechazó la idea de que tuviera un problema personal con el humorista y recordó que había elogiado su trabajo en distintas producciones teatrales.

“Está equivocadísimo. Si alguien habló bien de él, tanto en Matilda como en La Sirenita, fui yo. Que no sé si muchos críticos lo fueron a ver”, aseguró.

También cuestionó que Listorti hablara de actualizar su humor mientras reivindicaba su pasado televisivo: “Dice ‘me actualizo’ y vuelve a los 90. Se quedó fijado”.

Sin embargo, la periodista dejó en claro cuál era el verdadero motivo de su enojo. “El humor me gusta, no me gusta la burla. Una cosa es hacer humor y otra cosa es burlarse de la gente. Y eso es lo que no entiende”, sentenció.

Finalmente, extendió sus críticas a algunos formatos televisivos de los años noventa, entre ellos Videomatch y CQC. “Tanto Tinelli como CQC vivían de la burla, vivían de burlarse de la gente. Y eso no es humor, es burla”, concluyó.