La reina Máxima Zorreguieta y su madre en la Argentina, recorrieron Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta (Foto: Prensa).

La reina Máxima de los Países Bajos sorprendió este sábado con una visita inesperada al Centro Cultural Recoleta. Acompañada por su mamá, María del Carmen Cerruti, recorrió Mafalda Inmersiva, una experiencia dedicada al emblemático personaje creado por Quino, y disfrutó de la propuesta lejos de los protocolos y las actividades oficiales.

Madre e hija decidieron vivir el recorrido como cualquier visitante: llegaron de incógnito y compraron sus propias entradas para conocer la muestra. Durante la visita, Máxima se mostró entusiasmada con la experiencia, aseguró que le había encantado y destacó su nivel internacional.

La reina Máxima Zorreguieta y su madre en la Argentina, recorrieron Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta (Foto: Prensa).

Antes de retirarse, la reina también se tomó un tiempo para pasar por el shop de la exposición, donde compró numerosos productos de la icónica historieta. Un detalle que dejó en evidencia su entusiasmo por el universo del personaje y convirtió su paseo cultural en una visita todavía más especial.

EL LOOK DE MÁXIMA ZORREGUIETA PARA SU PASEO POR BUENOS AIRES

Para esta salida informal en Buenos Aires, la reina Máxima eligió un estilismo cómodo y relajado, alejado de los sofisticados conjuntos que suele lucir en sus compromisos oficiales. La reina llevó un vestido largo de mangas tres cuartos, con un llamativo estampado en blanco, negro y gris.

La reina Máxima Zorreguieta y su madre en la Argentina, recorrieron Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta (Foto: Prensa).

Completó el outfit con sandalias en tono suela y un bolso amplio de fibras naturales, que llevó colgado del antebrazo. Sin grandes accesorios ni estridencias, apostó por una combinación fresca y descontracturada, ideal para una recorrida cultural durante el fin de semana.

LA ÚLTIMA VISITA DE MÁXIMA ZORREGUIETA A LA ARGENTINA Y SU RECIENTE HITO EN LA REALEZA

La visita de este sábado representa una nueva aparición de Máxima en su país natal. Su anterior viaje a la Argentina había sido a fines de abril de 2026, cuando llegó a Bariloche para participar del Foro Llao Llao, un encuentro que reúne a empresarios y referentes del ámbito económico. Así lo informó TN el 30 de abril.

Máxima Zorreguieta junto al rey Guillermo y su hija Amalia en el acto militar (Foto: AFP):

En los últimos días, además, la reina fue noticia por un acontecimiento histórico para la monarquía neerlandesa. El viernes 13 de noviembre, según publicó Clarín, se convirtió en la primera reina consorte de los Países Bajos en recibir formación militar oficial. Luego de completar un exigente entrenamiento que incluyó pruebas físicas, ejercicios tácticos y manejo de armas, juró como teniente coronel del Ejército Real.

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