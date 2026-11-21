Después de confirmar que no continuarán al frente de Intrusos como dupla, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares protagonizaron una noche especial junto a sus compañeros de trabajo. El viernes por la noche, los conductores y su equipo tuvieron una cena en un restaurante de Puerto Madero para celebrar el cierre del año y compartir un momento con todos los del ciclo.
La reunión tuvo también un significado especial, ya que fue una oportunidad para comenzar a despedir una etapa profesional que los tuvo trabajando juntos al frente del programa de espectáculos. Entre charlas, brindis y fotografías, los periodistas compartieron una velada con quienes los acompañaron durante este tiempo en la pantalla y desde Ciudad te mostramos las fotos.
Además de los conductores, participaron distintos integrantes del equipo de Intrusos, entre ellos Paula Varela, Daniel Ambrosino y Camilo García, quienes se sumaron al encuentro para celebrar el fin de año, además de productores y cronistas. Una cena que, más allá del festejo de fin de año, tuvo un sabor especial por el cierre de una etapa para Lussich y Pallares como dupla televisiva.
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LAS FOTOS DE LA CENA DE RODRIGO LUSSICH Y ADRIÁN PALLARES CON TODO EL EQUIPO DE INTRUSOS
Fotos: Movilpress.