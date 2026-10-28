Las especulaciones sobre las razones que habrían llevado a Rodrigo Lussich a plantear la necesidad de bajarse de la dupla con Adrián Pallares hartaron al uruguayo, quien contó un dato clave.

“Es cierto que tenemos ambiciones, aspiraciones, ganas, y en mi caso las blanqueé en su momento primero con mi amigo en 2023″, precisó el coconductor.

Entonces reveló: “Estaba un poco atrapado, porque hacíamos Socios del Espectáculo. Si yo me iba en ese momento mataba a una marca. Así que seguimos adelante”.

Rodrigo Lussich.

En ese punto enfatizó: “Es una decisión mía tomada hace mucho tiempo, y siempre la hablaba con Adrián”.

Por qué Lussich quiere dejar Intrusos y cómo lo planteó en América

“Hoy siento la necesidad de hacer lo que tenga ganas, que es la que tuve siempre. Pero yo no soy el villano de esta historia. No hay villanos”.

Ahí fue vehemente: “Jamás se planteó de forma desprolija. En agosto de 2025 nos sentamos con la gerenta de este canal, con Ana Laura Guevara, para decirle que nosotros terminábamos la dupla de ese año”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. (Foto: @Intrusos)

“Se sorprendió, por supuesto, y maldijo para adentro, porque de una vez que lo trajimos de vuelta, ahora se van a ir. Por supuesto que era incómodo. Lo sigue siendo”, continuó.

“Después vino mi viaje a España, que fue una manera de negociar un año más al frente de intrusos juntos. Yo necesitaba dos meses para depurarme, para limpiarme, para pensar”.

Rodrigo Lussich. (Foto: Movilpress).

Tras recordar que con Adrián Pallares son amigos hace más de 20, que habían creado Rating Cero y que habían hecho 100 funciones de Socios al desnudo durante 3 años, Rodrigo Lussich concluyó que también Intrusos era una etapa cerrada.