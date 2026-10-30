La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener tregua y ahora sumó dos nuevos capítulos judiciales que apuntan directamente al círculo más cercano de la empresaria. En las últimas horas, trascendió que el futbolista habría tomado medidas contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda, y Martín Migueles, la actual pareja de la conductora.

La información fue revelada en el programa Primicias Ya, donde dieron detalles de los dos frentes que habría decidido abrir el futbolista. Y el dato más explosivo tiene como protagonista a su exsuegra: Icardi buscaría imponerle un bozal legal para que no pueda referirse públicamente a sus nietas: “Por un lado, Nora Colosimo, la mamá de Wanda, madre de sus nietas. En este caso, Mauro va a poner un bozal legal para que Nora no se pueda dirigir más públicamente y hablar de sus nietas”, explicaron en el ciclo de América.

La medida tendría especial repercusión porque Nora es una figura habitual de los medios y participa como panelista de LAM, donde en distintas oportunidades se refirió a la interna familiar y a los conflictos que atraviesan su hija y el futbolista.

Foto: Instagram (@nora_colosimo)

Pero Nora no sería la única persona del entorno de Wanda Nara que quedó en la mira del jugador. El otro frente tendría como protagonista a Martín Migueles, quien habría generado el malestar de Icardi por las últimas imágenes que compartió de las niñas de su novia con Icardi en sus redes sociales.

Según detallaron, el delantero tampoco estaría dispuesto a permitir que la actual pareja de Wanda continúe publicando fotografías de sus hijas: “Y por otro lado, Icardi arremete contra Martín Migueles por las últimas imágenes que estuvo publicando en sus redes sociales de las niñas. No quiere que él vuelva a publicar ninguna imagen de sus hijas”, cerraron.

Wanda Nara y Martín Migueles en Milán (Foto: Instagram/@wanda_nara).

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EL GESTO DE MARTÍN MIGUELES, EL NOVIO DE WANDA NARA, QUE PODRÍA ENFRENTARLO CON MAURO ICARDI

Martín Migueles volvió a dejar en evidencia el profundo cariño que siente por los hijos de Wanda Nara. Esta vez, el empresario tuvo un gesto público con la hija menor que la conductora tuvo Mauro Icardi, en el día que cumplió 10 años. Sin embargo, detrás de la tierna dedicatoria podría esconderse un nuevo motivo de tensión con el futbolista.

A través de sus redes sociales, Migueles compartió un collage de fotos junto a la pequeña y le dedicó unas palabras cargadas de afecto: “Felices 10 años. Tu corazón enorme, tu empatía, tu bondad y tu luz hacen que todo el mundo a tu alrededor sea un lugar mejor. Te quiero muchísimo”, escribió.

El mensaje dejó en claro el vínculo cercano que construyó con la niña y sus hermanos. De hecho, la propia Wanda había contado que, durante una de las separaciones de la pareja, permitía que Martín siguiera frecuentando su casa porque los chicos le habían tomado mucho cariño.

Foto: Captura de Instagram Stories (@martin_migueles) Por: Fabiana Lopez

Pero lo que para Migueles parece ser una simple muestra de cariño podría generar ruido en la conflictiva relación que mantiene con Mauro Icardi. Es que el futbolista ya había manifestado su rechazo a la cercanía del empresario con sus hijas y, en el pasado, impulsó una medida cautelar para impedir que se acercara a las niñas.

¡Tremendo!