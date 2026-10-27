Martín Migueles volvió a dejar en evidencia el profundo cariño que siente por los hijos de Wanda Nara. Esta vez, el empresario tuvo un gesto público con la hija menor que la conductora tuvo Mauro Icardi, en el día que cumplió 10 años. Sin embargo, detrás de la tierna dedicatoria podría esconderse un nuevo motivo de tensión con el futbolista.

A través de sus redes sociales, Migueles compartió un collage de fotos junto a la pequeña y le dedicó unas palabras cargadas de afecto: “Felices 10 años. Tu corazón enorme, tu empatía, tu bondad y tu luz hacen que todo el mundo a tu alrededor sea un lugar mejor. Te quiero muchísimo”, escribió.

El mensaje dejó en claro el vínculo cercano que construyó con la niña y sus hermanos. De hecho, la propia Wanda había contado que, durante una de las separaciones de la pareja, permitía que Martín siguiera frecuentando su casa porque los chicos le habían tomado mucho cariño.

Foto: Captura de Instagram Stories (@martin_migueles) Por: Fabiana Lopez

Pero lo que para Migueles parece ser una simple muestra de cariño podría generar ruido en la conflictiva relación que mantiene con Mauro Icardi. Es que el futbolista ya había manifestado su rechazo a la cercanía del empresario con sus hijas y, en el pasado, impulsó una medida cautelar para impedir que se acercara a las niñas.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MARTÍN MIGUELES CUMPLIÓ AÑOS Y LO CELEBRÓ CON WANDA NARA: LAS FOTOS MÁS ÍNTIMAS E INÉDITAS DE LA PAREJA

Wanda Nara dejó atrás todas las especulaciones sobre su vida sentimental y lo hizo con una declaración pública que no pasó inadvertida. En el día del cumpleaños de Martín Migueles, la conductora compartió en sus historias de Instagram una serie de fotografías junto al empresario, con quien se mostró más enamorada que nunca.

A través de un álbum de imágenes en blanco y negro, la mediática dejó ver distintos momentos de la intimidad de la pareja: besos apasionados, abrazos, selfies románticas y postales de sus encuentros cotidianos. Una publicación con la que volvió a poner su relación en el centro de la escena.

Entre las imágenes que compartió, Wanda publicó una postal en la que aparece besando a Migueles mientras lo toma del rostro con una de sus manos. En otra fotografía, ambos se muestran abrazados y sonrientes, dejando en claro que su noviazgo sigue a paso a firme.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

La conductora también incluyó imágenes más descontracturadas de su día a día. En una de ellas, Migueles aparece recostado en una cama, mientras que en otra se los ve juntos, disfrutando de un momento a solas.

El álbum no terminó ahí: Wanda sumó más selfies románticas, una foto en la que el empresario la abraza por detrás mientras ella posa frente al espejo y otra en la que él le da un beso en la mejilla.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Una de las postales más significativas fue la que acompañó con las iniciales “HB”, un emoji de torta y un corazón rojo, además de etiquetar a Martín Migueles. El gesto reforzó el tono romántico de la publicación, en la que la conductora eligió mostrar sin filtros distintos momentos de su vínculo con el hombre que la conquistó.

Con las fotografías, Wanda dejó en claro que Migueles ocupa un lugar importante en su presente sentimental. Lejos de mantener la relación en un segundo plano, la mediática eligió compartir con sus seguidores escenas de su intimidad en una fecha especial.

¡Están a full!