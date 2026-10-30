Jorge Rial volvió a mostrar su costado más tierno en las redes sociales. En la previa de Halloween, el periodista compartió un momento muy especial junto a su nieto menor, Amadeo, y enterneció a sus seguidores con una escena familiar que no pasó inadvertida.

A través de sus historias de Instagram, Rial publicó primero un video en el que se ve al pequeño siendo maquillado para la celebración, con la nariz pintada de negro y unos bigotes para completar su dulce disfraz: “Me pareció ver un lindo gatito”, escribió Jorge sobre la imagen, en la que Amadeo aparece sentado con un traje negro, blanco y rojo, listo para disfrutar de Halloween.

Pero hubo más. Un rato después, el periodista compartió otra fotografía en la que se lo ve junto a su nieto, ambos lookeados para la ocasión. Mientras el nene posa con su disfraz, Rial luce un sombrero rojo y blanco, en una postal que refleja la complicidad entre ellos: “Esto es ser abuelo”, expresó junto a la imagen, dejando en claro cuánto disfruta de estos momentos con el pequeño.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jrial) Por: Fabiana Lopez

Amadeo es el hijo menor de Morena Rial y se convirtió en el segundo nieto del periodista. La joven también es mamá de Francesco, su primer hijo, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jrial) Por: Fabiana Lopez

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EL FUERTE MENSAJE QUE JORGE RIAL LE DEDICÓ A MORENA TRAS MESES DE TENSIÓN: “TODO TIENE QUE TENER UN FINAL FELIZ”

Después de meses atravesados por la tensión y la preocupación familiar, Jorge Rial tuvo un gesto que no pasó inadvertido con su hija, Morena Rial. El periodista compartió una emotiva publicación en sus historias de Instagram, en la que dejó un mensaje cargado de sentimiento tras un momento significativo para la joven.

La mediática, que lleva seis meses cumpliendo prisión domiciliaria en el marco de una causa judicial por hechos delictivos, volvió a ser noticia esta semana por una situación mucho más esperanzadora: el reencuentro con sus dos hijos, Amadeo y Francesco.

En ese contexto, Rial se mostró feliz por el avance de su hija y publicó una fotografía de Morena junto a los pequeños. La imagen estuvo acompañada por una reflexión que muchos interpretaron como una señal de acercamiento después de un período complejo para la familia: “Todo tiene que tener un final feliz en algún momento para que valga la pena el sufrimiento, la pelea y hasta casi dejar la vida en el camino”, escribió Rial junto a unos emojis de corazones.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jrial) Por: Fabiana Lopez

Aunque el periodista no hizo referencia explícita a los conflictos que atravesaron durante los últimos meses, el mensaje llamó la atención por el contexto familiar en el que llegó y por la imagen que eligió compartir: Morena junto a sus dos hijos.