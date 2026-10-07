Jorge Rial compartió una tierna postal de Amadeo, el hijo menor de Morena Rial, quien cumplió dos años. El conductor de Argenzuela mostró cuánto creció su nieto y publicó una serie de imágenes familiares en las que también aparece Francesco, su otro nieto.

Morena Rial fue mamá por primera vez en 2019, cuando nació Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. Cinco años después, en 2024, tuvo a su segundo hijo, Amadeo, junto a Matías Ogas.

La tierna foto de Amadeo que compartió Jorge Rial

En el día del cumpleaños de su nieto, Jorge Rial publicó una foto de Amadeo listo para soplar las velitas frente a una torta alusiva a River Plate, el club del que el conductor es fanático.

“Dos años. Te amo”, escribió Jorge junto a la tierna postal del pequeño.

La tierna foto de Amadeo que compartió Jorge Rial (captura de Instagram)

Además, el periodista compartió imágenes de Francesco y Amadeo juntos, disfrutando de un momento entre hermanos. Los chicos aparecen jugando al fútbol y compartiendo una jornada familiar.

Los hijos de Morena Rial, jugando (captura de Instagram)

“Fulbito de hermanos”, escribió Rial junto a una de las fotografías.

Los hijos de Morena Rial, jugando (captura de Instagram)

Cómo está Morena Rial actualmente

Morena Rial, mamá de Francesco y Amadeo, cumple actualmente arresto domiciliario con tobillera electrónica en Buenos Aires, en el marco de una causa judicial por robo.

Mientras tanto, Jorge Rial ejerce su rol de abuelo con presencia y amor.