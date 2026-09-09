La tensión entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli sumó un nuevo capítulo en los últimos días. El periodista, lejos de bajar el tono, decidió profundizar sus críticas y le declaró abiertamente la guerra al conductor, a quien señaló por “traición” y por recibir “protección mediática”.

Durante su programa en Carnaval, Rial expresó su enojo porque una entrevista que había dado en SQP sobre su conflicto con Tinelli no salió al aire en un primer momento. Según explicó, esto se debió a una supuesta protección hacia el conductor de América TV, y también apuntó contra Yanina Latorre, quien aclaró que la nota no se emitió por falta de tiempo y porque desconocía el alcance de las declaraciones.

Jorge Rial y Marcelo Tinelli (Fotos: capturas América TV)

En el informe finalmente emitido, Rial fue contundente: “Nunca fue amigo mío. Los amigos no traicionan a los amigos. Marcelo tiene un gen de traición muy grande y lo sabe todo el ambiente”, disparó al inicio de la entrevista.

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El periodista recordó un episodio que lo marcó especialmente: “En este mismo canal (América TV), después de que yo tuve el infarto llevaron a mi hija durante tres días a hablar barbaridades. Una chica que tiene problemas. Sin embargo, no dudaron en exponerla. Marcelo Tinelli en ese momento era gerente de Programación del canal, estaba chocando el canal”, relató.

Rial también cuestionó la actitud de Tinelli durante ese momento difícil:“No tuvo ni la delicadeza de llamarme y al menos decirme: ‘Che, no puedo hacer nada’. Todo lo contrario: hacía una cosa y después decía: ‘Matenlo a Rial’. Un día convocó a todos en la redacción de América, entró Karina Mazzocco y dijo: ‘Denle un aplauso, porque hizo unos números maravillosos’ y mandó a brindar por la explotación de mi hija”, denunció.

Jorge Rial y Marcelo Tinelli (Fotos: capturas América TV)

En el cierre de sus declaraciones, Rial remarcó que jamás utilizó cuestiones personales de Tinelli para atacarlo y lanzó una acusación aún más fuerte: “Yo nunca me metí con los problemas de sus hijas, al contrario, cuando tuvo algún problema yo lo cubrí. Cuando fue el avión al sur, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que Marcelo –espero que esto salga– es uno de los tipos que más aprieta para que no hablen de él”, afirmó.

Por último, Rial dejó en claro su postura frente al conductor: “Yo me le planto, yo soy un par, no soy empleado de él. Lo que hizo fue decisión de él. Lo cuento porque parece el buenito, la víctima. No es el buenito ni la víctima”, sentenció.

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