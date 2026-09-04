Luego de que Moria Casán revelara los pedidos que Jorge Rial le habría hecho durante su relación con Mariana Antoniale, el conductor respondió en una nota con SQP y sorprendió al mencionar a Sofía Gala.

Rial no solo puso en escena a la hija de la One, sino que también hizo referencia a la relación que Sofía mantuvo, cuando tenía 14 años, con Alejandro Antón, un cirujano plástico de 39.

Al día siguiente, Moria vio las declaraciones del periodista en La Mañana con Moria y le respondió con contundencia.

Moria Casán le respondió a Jorge Rial tras mencionar a Sofía Gala y reflotó un viejo romance (captura de eltrece)

Qué dijo Moria Casán sobre Sofía Gala tras las declaraciones de Jorge Rial

“Él dice que mi hija lo llamó cuando andaba con el señor mayor. Yo creo que fue al revés”, comenzó Moria.

Y apuntó directamente contra Rial: “Una niña de 14 años estaba saliendo con uno de 39, casi 40. El que quería esa nota era él. Los invitó a la casa de él para tenerlos en su programa. Él quería llevarse todo a su redil”.

En ese sentido, la conductora aseguró que Sofía ni siquiera tenía el teléfono de aquel hombre y cuestionó la versión que dio Rial.

“No creo ni que Sofía tuviese su teléfono. Sí, cuando yo hacía el programa, ella venía y se escapaba a lo de ‘el tío Jorge’. Tenía un novio en Córdoba y hablaba a la cámara como si hablara por teléfono”, recordó.

Moria también explicó cómo vivió en aquel momento la relación de su hija con un hombre casi 20 años mayor.

“Cuando tuve eso, que fue una eclosión en la sociedad que mi hija saliera con un hombre de casi 20 años mayor que ella, que me vino a pedir la mano, yo estaba encantada de que mi hija estuviera cuidada por un señor estupendo. La diferencia no me importaba nada”, sostuvo la conductora de La Mañana con Moria.

Y agregó sobre la supuesta comunicación entre Sofía y Rial: “Obviamente que esa nota con ellos dos la quería tener alguien y él los invitó a su programa. Sofía ni tenía el teléfono de este hombre”.

Sofía Gala no se calló nada al hablar sobre drogas.

La fuerte respuesta de Moria Casán a Jorge Rial

Consultada por las declaraciones del periodista, la One lanzó una particular interpretación: “Lo dijo porque se habrá enojado. Cuando a un hombre le tocás un punto G, que le quedó débil, se nota que algo le salta. Algo quedó ahí con su vida pasada... Loly puede ser su punto G porque hay algo que se enoja”.

Lejos de mostrarse molesta por la mención de su hija, Moria fue contundente: “Lo que diga de Sofía me resbala porque yo fui la primera en darle el aval para que el cirujano sea su novio”.

Además, negó haber sido ella quien buscaba a Rial: “Creo que jamás en mi vida yo llamé a Rial. Incluso, ahora no tengo su teléfono”.

Sin embargo, la conductora reconoció que existió un vínculo afectivo entre Rial y su hija: “Creo que con los chicos le sale algo más paternal y creo que a Sofía la quería. Y Sofía creo que lo quería a él”.

Moria también destacó la época de Intrusos que protagonizó Rial: “A su programa iba todo el mundo a hacer su catarsis y por ahí pasaron muchas cosas. Le tocó la mejor época de Intrusos y por eso se hizo millonario con el programa”.

Antes de cerrar, la One volvió a referirse a la mención de su hija y lanzó una última chicana: “Habrá dicho lo de Sofía porque pensará que me duele, que voy a saltar por algo”.

Y remató, fiel a su estilo, con una frase lapidaria sobre Jorge Rial: “Es un viudo del aire”.