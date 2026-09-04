A medida que pasan los días se dan a conocer cada vez más detalles de la tormentosa relación que Tini Stoessel mantenía con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. En las últimas horas, Majo Martino reveló detalles de las feroces comparaciones que el empresario hacía entre su hija y Emilia Mernes.

“El padre le había programado que hiciera 14 Luna Park”, mencionó Martino. “Ella se sentía tan mal que le pidió -que fue el primer límite que le puso- le dijo: ‘yo los 14 Luna Park no los voy a hacer en este momento”, agregó la periodista.

“¿Qué hizo el padre? Mientras ella estaba recluida, la bombardeaba con imágenes de Emilia Mernes. ‘Mirá, te copió el vestuario’, ‘Está ganando terreno’, ‘Te usa el mismo color de vestuario que vos’, ‘Tiene tu bailarín’, ‘tiene tu vestuarista’”, reveló la panelista, haciendo referencia a lo que le decía Alejandro.

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)

EL CONFLICTO QUE DERIVÓ EN UNA DRÁSTICA DECISIÓN DE TINI STOESSEL

Ante este panorama de hostigamiento y exigencia desmesuradas, Tini Stoessel tomó en ese entonces una drástica decisión. De acuerdo a la información de Yanina Latorre, la artista se mudó a una casa ubicada en Nordelta que estaba abandonada desde hace alrededor de diez años.

“Una noche, como no aguantaba más vivir con sus padres, se escapó y se fue a esa casa abandonada que no tenía ni luz”, mencionó la conductora. “Era tal la desesperación de estar sola y ser independiente que se fue a vivir a una casa abandonada, que estaba hecha mier… y no tenía ni muebles”, sumó.

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre que derivó en una abrupta decisión (Video: SQP)

Tiempo después, Tini decidió ir a vivir al exterior y descubrió a través de las redes sociales que su madre irrumpía en su casa sin su consentimiento.

“Veía que la madre aparecía con una cartera o ropa que ella tenía en su casa. Pidió las cámaras y vio que la madre entraba a su casa todo el tiempo cuando ella no estaba. Por eso le prohibió la entrada”, mencionó Majo Martino en SQP.

Yanina, a su vez, sumó: “Tini le contó a sus amigas que en la casa que sus padres le construyeron en San Isidro y le pusieron cerradura digital, un día se levantaba y estaba el padre tomando café en la cocina. Por ahí se levantaba y la madre le había paseado al perro o el papá caía con algún amigo o gente de su entorno”.