Luego de que Moria Casán revelara los pedidos que Jorge Rial le habría hecho durante su relación con Mariana Antoniale, el conductor respondió y sorprendió al mencionar a Sofía Gala.

La reacción de Yanina Latorre y de Ximena Capristo al oír la desafiante réplica ante el micrófono de SQP no tuvo desperdicios.

Jorge Rial fue muy picante con Moria Casán y habló de Sofía Gala (captura de SQP, América TV)

“No la vi, pero me dijeron”, anticipó Jorge Rial antes de que el notero de SQP le preguntara por las fuertes declaraciones de Moria Casán en La Mañana con Moria.

Cuando el cronista le comentó que la One estaba molesta porque Rial había asegurado que algunos auspiciantes se fueron de Intrusos cuando ella lo reemplazó, el conductor sostuvo su postura: “Yo digo verdades y si se le atravesó algo, como dice ella, ‘todo lo que entra tiene que salir’”.

Jorge Rial fue muy picante con Moria Casán y habló de Sofía Gala

Luego, el notero llevó la conversación al terreno más personal y le consultó por las declaraciones de Moria sobre las llamadas que él le hacía cuando estaba en conflicto con Mariana Antoniale.

“Ella dijo que vos la llamabas por teléfono para decirle cosas buenas, cosas malas de Loly. Habló de charlas privadas”, le planteó.

“Sí, tuvimos muchas charlas. Ella también me llamaba”, respondió Rial.

Pero la respuesta que más llamó la atención llegó después, cuando el conductor de Argenzuela mencionó a Sofía Gala.

“Su hija me llamaba cuando salió con ese señor grande, vino a mi casa cuando salió con el médico”, lanzó Rial, en referencia a la hija de Moria Casán.

La declaración generó impacto en el estudio de SQP. Al escucharla, Yanina Latorre y Ximena Capristo se tomaron la cabeza por el tenor de las palabras del periodista.

Rial continuó: “Nunca fuimos amigos, pero tuvimos charlas personales”.

Finalmente, Jorge dejó en claro que no está interesado en mantener una conversación con Moria para limar asperezas: “No somos amigos”, sostuvo al cerrar la nota.

Moria Casán reveló los llamados de Jorge Rial sobre Mariana Antoniale

Qué le pedía Jorge Rial a Moria Casán, furioso con Mariana Antoniale

Moria vio una nota que les dio Rial y lo atendió en vivo: “Me parece que la serie le gustó. Ahí entendió que nosotros nos conocemos mucho. Él me ha pedido muchas cosas telefónicas que no siempre las dije. Algunas buenas y otras no tan buenas para que pudiera ayudarlo en determinados momentos”.

Sin nombrar expresamente a Antoniale, pero en alusión a ella, Casán prosiguió: “Era un hombre muy enamorado que puede pedir... Estaba muy enojado con alguien que pensaba que lo había engañado. Entonces me hablaba a mí para determinada cosa. Yo siempre tuve la mejor”.

Sobre la chicana de Rial de que los auspiciantes se fueron cuando él no estuvo en Intrusos, Moria retomó: “Ahora, si me buscás, querido Jorge Rial, y mandás un bocadillo como el otro día de que se te iban los anunciantes conmigo, no es verdad. Ese bocadillo estuvo de más”.

“Pero me da igual porque siento respeto y tengo cariño por él. Es un hombre que ha sufrido mucho y yo rescato su valor humano como padre… Es un gallego jodido. Busca visibilidad de alguna manera, llamar la atención”, aseveró.

Qué pasó verdaderamente entre Jorge Rial y Mariana Antoniale

En ese marco, Gustavo Méndez puso en escena con contundencia a Mariana Antoniale: “Hay un enigma total sobre qué pasó entre Rial y Mariana ‘La Niña’ Loly. Y lo ato con Morena Rial porque se llevaban espectacularmente bien. ¿Qué hubo ahí? Te llamó por la Niña Loly”.

Con historias en su haber, Moria acotó: “Exactamente. Un día me había llamado porque La Niña Loly estaba en el Bailando y yo sin querer le digo que Loly había estado con Morena en un boliche, no lo pudo creer. Se quedó cortado”.

“Le dije que Loly había estado con Morena en Esperanto y algo se rompió en él. Hubo un cambio en su voz. A partir de ahí hubo una cosa más fuerte en contra de Loly”, recordó Casán.

“Ella se fue a vivir a Estados Unidos”, apuntó Méndez. Y la One agregó: “Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo ‘me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”.

Ahondando en la relación, el panelista le preguntó: “¿Cuando te llamó por teléfono era para que seas un poco más suave con ella en el Bailando?”.

“No, no quiero meterme en ese membrete”, le respondió Casán.

¿Rial le pidió que le cierre puertas a Loly?

Sin embargo, Naza Di Serio cerró el tema con una tremenda pregunta: “¿Él te pidió cerrarle puertas a Loly?”.

Con seriedad, Moria Casán concluyó: “No, no, no. Me pidió una cosita mínima del Bailando, porque si la chica estaba bien yo no podía hacer nada para que la chica estuviera mal”.