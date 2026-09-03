A 12 años de la escandalosa separación de Mariana Antoniale y Jorge Rial, Moria Casán reveló que el conductor supo llamarla, cuando ella era jurado en el Bailando y Loly participante, para hacerle contundentes pedidos.

La revelación de la One fue luego de ver una nota del periodista hablando bien de la serie de Moria, a pocas semanas de haberse cruzado mediáticamente con munición pesada sobre el reemplazo de Casán a Rial en Intrusos en 2018.

“Yo estuve cuatro meses en Intrusos. Fui por un día y me quedé cuatro meses porque iba muy bien. Les salvé el billete a todos porque no sabían qué iba a pasar porque él se fue un día”, comenzó diciendo la One en La Mañana con Moria por eltrece.

Moria Casán reveló los llamados de Jorge Rial sobre Mariana Antoniale

Qué le pedía Jorge Rial a Moria Casán, furioso con Mariana Antoniale

Y continuó: “Me parece que la serie le gustó. Ahí entendió que nosotros nos conocemos mucho. Él me ha pedido muchas cosas telefónicas que no siempre las dije. Algunas buenas y otras no tan buenas para que pudiera ayudarlo en determinados momentos”.

Sin nombrar expresamente a Antoniale, pero en alusión a ella, Casán prosiguió: “Era un hombre muy enamorado que puede pedir... Estaba muy enojado con alguien que pensaba que lo había engañado. Entonces me hablaba a mí para determinada cosa. Yo siempre tuve la mejor”.

Sobre la chicana de Rial de que los auspiciantes se fueron cuando él no estuvo en Intrusos, Moria retomó: “Ahora, si me buscás, querido Jorge Rial, y mandás un bocadillo como el otro día de que se te iban los anunciantes conmigo, no es verdad. Ese bocadillo estuvo de más”.

“Pero me da igual porque siento respeto y tengo cariño por él. Es un hombre que ha sufrido mucho y yo rescato su valor humano como padre… Es un gallego jodido. Busca visibilidad de alguna manera, llamar la atención”, aseveró.

Mariana Antoniale y Jorge Rial (foto web)

Qué pasó verdaderamente entre Jorge Rial y Mariana Antoniale

En ese marco, Gustavo Méndez puso en escena con contundencia a Mariana Antoniale: “Hay un enigma total sobre qué pasó entre Rial y Mariana ‘La Niña’ Loly. Y lo ato con Morena Rial porque se llevaban espectacularmente bien. ¿Qué hubo ahí? Te llamó por la Niña Loly”.

Con historias en su haber, Moria acotó: “Exactamente. Un día me había llamado porque La Niña Loly estaba en el Bailando y yo sin querer le digo que Loly había estado con Morena en un boliche, no lo pudo creer. Se quedó cortado”.

“Le dije que Loly había estado con Morena en Esperanto y algo se rompió en él. Hubo un cambio en su voz. A partir de ahí hubo una cosa más fuerte en contra de Loly”, recordó Casán.

Morena Rial y Loly Antoniale eran muy compinches. (Foto: Movilpress)

“Ella se fue a vivir a Estados Unidos”, apuntó Méndez. Y la One agregó: “Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo ‘me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”.

Ahondando en la relación, el panelista le preguntó: “¿Cuando te llamó por teléfono era para que seas un poco más suave con ella en el Bailando?”.

“No, no quiero meterme en ese membrete”, le respondió Casán.

¿Rial le pidió que le cierre puertas a Loly?

Sin embargo, Naza Di Serio cerró el tema con una tremenda pregunta: “¿Él te pidió cerrarle puertas a Loly?”.

Con seriedad, Moria Casán concluyó: “No, no, no. Me pidió una cosita mínima del Bailando, porque si la chica estaba bien yo no podía hacer nada para que la chica estuviera mal”.