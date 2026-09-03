A 12 años de la escandalosa ruptura entre Mariana Antoniale y Jorge Rial, Moria Casán sacó a la luz escandalosos detalles sobre los motivos que llevaron “La Niña Loly” a abandonar Argentina y radicarse en Estados Unidos.

En su programa La Mañana con Moria (eltrece), la diva recordó un encuentro casual que mantuvo con la cordobesa en pleno momento de tensión con el conductor: “Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo ‘me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”.

MORIA HABLÓ SIN FILTROS DE RIAL

Asimismo, Moria confirmó que el periodista solía llamarla por teléfono para influir en lo que sucedía en la pantalla cuando Antoniale era participante del Bailando y Casán era jurado: “Él me ha pedido muchas cosas telefónicas que no siempre dije. Algunas buenas y otras no tan buenas”.

A pesar de que los panelistas le preguntaron si el pedido concreto era “cerrarle las puertas” en los medios a la modelo, Casán concluyó con cautela.

“Me pidió una cosita mínima del Bailando, porque si la chica estaba bien yo no podía hacer nada para que estuviera mal”, cerró sobre la drástica decisión de Loly de alejarse por completo del país y del espectáculo.