A dos semanas de que se conocieran públicamente los polémicos resultados de la auditoría que Tini Stoessel solicitó sobre su patrimonio y sus finanzas, la cantante habló por primera vez en vivo sobre su presente y dejó un contundente mensaje durante uno de sus shows en México.

El conflicto derivado de esa auditoría habría provocado un fuerte quiebre en la relación laboral entre la artista y su papá, Alejandro Stoessel, además de repercutir en el vínculo personal entre ambos.

Tini Stoessel rompió el silencio en pleno conflicto con su papá (video de X)

Tini Stoessel rompió el silencio en pleno conflicto con su papá

En medio de este contexto, Tini se presentó ante una multitud en Guadalajara y decidió dirigirse directamente a sus fanáticos. Con seguridad y sin quebrarse, la cantante agradeció el acompañamiento que recibió y dejó en claro que atraviesa este momento con mucha determinación.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, expresó Tini ante miles de personas que la ovacionaban.

Luego, la artista profundizó en su mensaje y destacó especialmente el apoyo de las personas que la acompañan en esta nueva etapa de su vida, como Rodrigo de Paul y sus amigas.

“Estoy muy agradecida a todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”, afirmó.

Las palabras de Tini fueron recibidas con una fuerte ovación por parte del público, que acompañó a la cantante durante el momento en el que decidió hablar de su presente personal y profesional.