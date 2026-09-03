Este martes, Enzo Fernández fue anunciado en Manchester City como nuevo jugador. El futbolista argentino llega desde Chelsea a cambio de 145 millones de euros, en lo fue el pase más caro de este mercado de pases y en toda la historia de la Premier League. Y su esposa, Valentina Cervantes, se despidió de Londres en redes.

Tras confirmarse el pase, Valentina hizo una especial publicación en sus historias de Instagram donde compartió un collage de fotos para despedirse de Londres, ciudad donde vivían mientras el argentino jugaba en los Blues.

En las imágenes, se los ve celebrando en el estadio de los Blues, cuando Benjamín era apenas un bebé de pocos meses. Después de más de tres años viviendo en Londres, la familia se despide de su hogar para iniciar una nueva vida en Manchester.

Así se despidió Valentina Cervantes del Chelsea (Foto: Instagram @valucervantes)

ENZO FERNÁNDEZ SE DESPIDIÓ DEL CHELSEA

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista argentino se despidió del club que lo recibió en Inglaterra con una sentida carta para los hinchas de los Blues.“Querido Chelsea, quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil”, empezó Enzo Fernández.

“La verdad es que no he estado en un buen momento. Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en mi hogar y el de mi familia. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este increíble club. Créanme cuando les digo que, desde el momento en que llegué, me obsesioné con ganar y con traerle a este club todos los trofeos que su historia merece”, siguió.

Enzo Fernández se despidió del Chelsea (Foto: Instagram @enzojfernandez)

“Sufrimos, lloramos, me enojé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables. Juntos, en los buenos y en los malos momentos. Vivo el fútbol de la misma manera que vivo mi vida: con pasión y con todo mi corazón. Por eso quiero que sepan que los entiendo. Los entiendo de verdad, desde lo más profundo de mi corazón. Pero la vida se trata de tomar decisiones, y ahora mismo me encuentro teniendo que tomar una de esas decisiones difíciles”, continuó.

“Ya lo he dicho antes, pero quiero decirlo de nuevo: le he tomado un cariño increíble a este club. El Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón. Pero también entiendo cómo funciona el fútbol. Sé lo apasionados que son, porque yo soy igual. Y si estuviera en el lugar de ustedes, probablemente pensaría igual”, escribió Enzo que sumó agradecimientos para todos.

Por último, cerró: “Fui realmente feliz aquí, y les deseo lo mejor para el futuro. Gracias por todo el cariño y el apoyo que me han dado a mí y a mi familia durante estos años. Nunca lo olvidaré. Este grupo les dará muchos más motivos para ser felices, y yo también me alegraré por ustedes. No lo duden. Siempre estarán en mi corazón, Blues. Siempre les desearé, siempre, lo mejor. Siempre Blue. Gracias, Chelsea.”