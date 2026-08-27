Enzo Fernández es una de las figuras indiscutidas de la Selección Argentina y uno de los referentes del Chelsea en la Premier League. Sin embargo, su actividad profesional no es el único proyecto que ocupa su tiempo. Junto a su esposa, Valentina Cervantes, decidió incursionar en el mundo de los negocios con una propuesta que poco tiene que ver con el deporte: una marca de indumentaria y accesorios.

El emprendimiento de Enzo y Valentina se llama Twenty Four y está dedicado a la comercialización de ropa y accesorios lifestyle para hombres, mujeres y niños. De esta manera, la pareja decidió aprovechar su exposición pública para construir una nueva faceta empresarial y transformar su popularidad en un proyecto comercial.

Si bien Enzo concentra gran parte de la atención mediática debido a su carrera futbolística en Europa, Valentina ya se convirtió en una pieza fundamental de esta iniciativa. La joven, que logró consolidar una fuerte presencia en redes sociales y acompañar la construcción de la imagen pública de la pareja, ahora ocupa un rol central en el desarrollo de la marca.

(Foto: Instagram @tf24.twentyfour)

DE QUÉ SE TRATA “TWENTY FOUR”

El proyecto de Enzo Fernández y Valentina Cervantes representa, además, una apuesta por diversificar los ingresos más allá de la actividad deportiva. Se trata de una estrategia cada vez más habitual entre las figuras del deporte de elite, que buscan aprovechar su exposición y crear negocios propios que puedan trascender sus carreras profesionales.

(Foto: Instagram @tf24.twentyfour)

En el caso de Valentina, su influencia digital también funciona como una herramienta clave para darle visibilidad a Twenty four. La marca tiene como principal canal de difusión su cuenta de Instagram, que ya superó los 158 mil seguidores a casi tres meses de su lanzamiento, una cifra que da cuenta del alcance que logró conseguir en poco tiempo.

Los productos de la marca se pueden adquirir a través de su tienda online, donde ofrecen distintas propuestas de indumentaria y accesorios para toda la familia. Por el momento, el emprendimiento realiza envíos a todo el país, aunque todavía no cuenta con entregas internacionales.